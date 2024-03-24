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SEASONS PLACE首輪368伙沽清 昨晚加推244伙 周三次輪銷售

【明報專訊】「撤辣」後一手市場升溫，由會德豐及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，樓花期約19個月，昨日首輪銷售，以價單形式推售368伙，即日全數售出，套現23.6億元。發展商即晚加推244伙，同步上載銷售安排，將在本周三（27日）展開次輪銷售，盡推282伙。

明報記者 甘潔瑩

屬龍年首個鐵路上蓋物業的SEASONS PLACE，項目在過去一周累收11,536票認購登記，以推售368伙計，超額逾30倍，成今年新盤票王，同時亦是今年首輪推售最多單位的新盤，而推售的單位全數於昨日售出。

梁志堅：投資者入市 料不會掀炒風

會德豐地產主席梁志堅表示，全面「撤辣」後，樓市健康發展，SEASONS PLACE開售反應熱烈，雖然有投資者入市，相信不會掀起炒風。他又指出，各發展商現按市况而推盤，未因市好而提價開售，更指發展商未來仍以市價推盤，而集團亦陸續推售不同的住宅項目，相信樓市會逐步復蘇。

內地專才佔首輪銷售20%

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SEASONS PLACE首輪銷售368伙極速全數沽清，套現23.6億元，因向隅者眾多，計劃於短期內加推，最快本周內展開次輪銷售。

他指出，SEASONS PLACE買家以用家為主，佔約60%、投資者約20%、內地專才約20%，亦有多組投資者入市，當中有兩組買家購入6伙，其中一組本地客斥資4788萬元購入6伙，包括購入5伙2房（開放式廚房）單位及1伙3房1套單位；另一組內地客斥資3899萬元購入5伙2房（開放式廚房）單位及1伙1房單位。

另有兩組買家購入4個單位，其中一組購入2伙1房、2房（梗廚） 單位及3房1套單位各一伙，涉資2756萬元，而另一組買家則購入4伙1房戶，涉資1952萬元。

黃氏又稱，自政府在2月底全面「撤辣」後，連同昨日推售的SEASONS PLACE，集團25日已售出568伙，套現近60億元。

澐璟4房3套海景戶 逾1.2億沽出

另一方面，其他新盤餘貨亦錄成交，由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨日再添2宗成交，單日吸金逾1.7億元。昨日售出的其中一伙為「樓王」海景戶，單位為1座22樓A室，實用面積2088方呎，屬4房3套間隔，成交價逾1.2億元，實呎57,653元。

澐璟本月至今暫售出45伙，總成交金額逾18.8億元；項目自2022年底推出至今，累售148伙，套現逾71億元。

[香港地產]

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