晉環「撤辣」後沽71伙 內地客佔七成 Blue Coast今向傳媒開示範單位 最快復活節假前開價

明報記者 江俊洋

晉環自上月底「撤辣」後共沽出71伙，發展商指出，沽出的71伙中約七成以上買家具內地背景，主要是看中項目已屆現樓，以及屬港鐵站上蓋物業，加上毗鄰新加坡國際學校、香港加拿大國際學校、滬江維多利亞學校等。晉環本周最新累售4伙，套現逾6795萬元，包括昨日透過招標形式售出的第1B座37樓A室連車位，實用919方呎，3房1套間隔，成交價3200萬元、實呎34,820元；以及第1B座22樓B室，實用290方呎，屬開放式間隔，成交價661.7萬元、實呎22,817元。

此外，另一鐵路上蓋盤、華懋及港鐵合作的何文田瑜一1A期，最新售出第2B座22樓E室，屬實用469方呎兩房間隔，以1246.91萬元成交、實呎2.65萬元；項目本月暫沽約11伙，吸金總額逾2億元。

半山捌號3伙1房戶連租約沽

全面「撤辣」亦帶動投資者重投樓市，其中英皇（0163）旗下西半山已屆現樓的半山捌號，上周四有投資客以1497.55萬元、實呎3.05萬元購入頂層31樓C室，做價創項目新高後，新近再沽出3伙1房單位；發展商指出，3伙單位均連租約出售，租金回報率約3厘，單日套現2385萬元。當中上周斥資入市31樓C室頂層特色戶的投資客，再度出擊，以795.53萬元買入26樓B室，實用311方呎、實呎2.55萬元；至於另兩宗成交，其中購入27樓B室的買家來自內地，成交價805.8萬元，單位實用311方呎、實呎2.59萬元；而23樓B室成交價為783.9萬元、實呎2.52萬元，由本地投資客購入。

4盤復活節假前推379伙搶客

一連4日的復活節連周末長假期於本周五展開，多間發展商都部署本周進行售樓活動，當中以將軍澳日出康城SEASONS PLACE較矚目，項目上周六沽清368伙後，將於明日次輪銷售餘下282伙，連同周四3個主要新盤、共379伙發售（見表），包括作次輪銷售的恒地（0012）大角嘴利奧坊‧首隅、星星地產（1560）已屆現樓的元朗雨後，以及九龍建業（0034）旗下亦已屆現樓的將軍澳海茵莊園。

連方II均呎2.5萬推76伙 周六賣38伙

另萬科香港旗下毗鄰港鐵深水埗站的連方系列，樓花期長約10個月的連方II，昨晚突擊公布價單及銷售安排，首張價單涉76伙，折實均呎2.51萬元，主要屬兩房及3房戶，本周六（3月30日）賣38伙。萬科香港表示，價錢參考同系連方I與項目本身的獨特性，折實入場價約642.4萬元起。