moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

晉環「撤辣」後沽71伙 內地客佔七成 Blue Coast今向傳媒開示範單位 最快復活節假前開價

【明報專訊】樓市「撤辣」後，內地買家成為支持本地新盤的重要購買力，其中路勁（1098）及港鐵（0066）旗下黃竹坑港島南岸晉環，發展商指自上月底全面「撤辣」後所售出的單位，佔約七成以上買家均具內地背景，而日前展開內地路演、項目毗鄰的長實（1113）及港鐵合作新盤Blue Coast，今日首度開放設於紅磡置富都會內的示範單位予傳媒參觀，最快復活節長假前開價。

明報記者 江俊洋

晉環自上月底「撤辣」後共沽出71伙，發展商指出，沽出的71伙中約七成以上買家具內地背景，主要是看中項目已屆現樓，以及屬港鐵站上蓋物業，加上毗鄰新加坡國際學校、香港加拿大國際學校、滬江維多利亞學校等。晉環本周最新累售4伙，套現逾6795萬元，包括昨日透過招標形式售出的第1B座37樓A室連車位，實用919方呎，3房1套間隔，成交價3200萬元、實呎34,820元；以及第1B座22樓B室，實用290方呎，屬開放式間隔，成交價661.7萬元、實呎22,817元。

此外，另一鐵路上蓋盤、華懋及港鐵合作的何文田瑜一1A期，最新售出第2B座22樓E室，屬實用469方呎兩房間隔，以1246.91萬元成交、實呎2.65萬元；項目本月暫沽約11伙，吸金總額逾2億元。

半山捌號3伙1房戶連租約沽

全面「撤辣」亦帶動投資者重投樓市，其中英皇（0163）旗下西半山已屆現樓的半山捌號，上周四有投資客以1497.55萬元、實呎3.05萬元購入頂層31樓C室，做價創項目新高後，新近再沽出3伙1房單位；發展商指出，3伙單位均連租約出售，租金回報率約3厘，單日套現2385萬元。當中上周斥資入市31樓C室頂層特色戶的投資客，再度出擊，以795.53萬元買入26樓B室，實用311方呎、實呎2.55萬元；至於另兩宗成交，其中購入27樓B室的買家來自內地，成交價805.8萬元，單位實用311方呎、實呎2.59萬元；而23樓B室成交價為783.9萬元、實呎2.52萬元，由本地投資客購入。

4盤復活節假前推379伙搶客

一連4日的復活節連周末長假期於本周五展開，多間發展商都部署本周進行售樓活動，當中以將軍澳日出康城SEASONS PLACE較矚目，項目上周六沽清368伙後，將於明日次輪銷售餘下282伙，連同周四3個主要新盤、共379伙發售（見表），包括作次輪銷售的恒地（0012）大角嘴利奧坊‧首隅、星星地產（1560）已屆現樓的元朗雨後，以及九龍建業（0034）旗下亦已屆現樓的將軍澳海茵莊園。

連方II均呎2.5萬推76伙 周六賣38伙

另萬科香港旗下毗鄰港鐵深水埗站的連方系列，樓花期長約10個月的連方II，昨晚突擊公布價單及銷售安排，首張價單涉76伙，折實均呎2.51萬元，主要屬兩房及3房戶，本周六（3月30日）賣38伙。萬科香港表示，價錢參考同系連方I與項目本身的獨特性，折實入場價約642.4萬元起。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款