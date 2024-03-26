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荃灣本月二手勢破200宗成交 13個月新高

【明報專訊】本月一手成交創出2013年一手新例後新高，各區二手成交量亦創出近年紀錄，荃灣本月至今已錄約198宗二手成交，較上月全月不足60宗顯著反彈，創13個月新高，料全月勢破200宗大關。中原副分區營業經理余仲平表示，區內海之戀上月全月零成交，本月成交量卻急彈至10宗，其中6座中層B室，實用800方呎，3房1套間隔，向南，享開揚海景，以1490萬元易手，實呎18,625元，買家為換樓客。原業主2017年6月1413.4萬元一手購入，持貨近7年，雖然帳面獲利76.6萬元或5%，但連使費料實蝕6.5萬元或不足1%。

匯豪峰兩房912萬沽 不足兩周升7%

「撤辣」後二手價量齊升，港島區續錄成交。中原地產高級分區營業經理李百達表示，相隔不足兩周，鰂魚涌匯豪峰再錄買賣成交，單位為低層D室，實用面積469方呎，兩房間隔，享部分海景，最新以912萬元成交，實呎19,446元，同類單位一伙低層D室於約兩周前以850萬元成交，即是次做價升約7%。新買家為用家，原業主2010年500萬元購入，持貨約14年，帳面獲利412萬元，單位期內升值82%。

不過，雖然「撤辣」帶挈部分業主短炒獲利，但同樣有業主短期內蝕讓沽貨。市場消息指出，西九四小龍之一荔枝角昇悅居，位於2座中高層G室，實用517方呎，兩房間隔，新近以870萬元售出，實呎16,828元。原業主去年3月以888萬元購入，持貨僅一年，帳面蝕18萬元，雖然「撤辣」後毋須支付額印稅，但連同購入時的印花稅及佣金等，料實蝕約60多萬元，蝕幅約7%。

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