YOHO商場2000萬打造8主題設施

新地：商場擴充寵物公園

新地租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示，商場「DOT Park 寵物公園」將於復活節假期前擴充，於 YOHO MALL I 地下露天廣場打造「CHILL 萌營地」，場內佈置恍如露營場地，讓寵物能盡情享用遊戲設施。商場亦將於5月4日舉辦首屆「萌寵運動會」，一系列賽前訓練設施及工作坊將於3月29日起，於YOHO MALL I 露天廣場舉辦。另外，元朗住宅項目YOHO Hub的基座商場「YOHO MIX元點」預期下季開幕，其連接港鐵站及商場的天橋增加了數碼互動化元素，命名為「YOHO光影長廊」。商場內設多個主題設施，其中戶外遊樂場「棒棒糖公園」亦將於下季開幕；現有設施「 白鷺花園」換上玻璃花為主要擺設，今年5月以全新形象登場。另商場設有逾萬呎的「戶外廣場」，將定期舉辦各種音樂會和展覽。