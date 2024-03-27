Blue Coast最快明開價 收逾1200查詢 赤柱ONE STANLEY 預約睇樓需備百萬本票

【明報專訊】綜合市場資訊，3月至今新盤市場累錄約3760宗成交、創2013年4月一手新例實施後按月新高之際，新盤戰場戰線，轉至供應向來較罕有的港島區；樓花期長約20個月、長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，昨日公布擬48小時內公布最新部署，意味最快明天開價，隨後將對外開放設於紅磡的示範單位（另B4版睇樓手冊）。另外，建灝旗下赤柱豪宅ONE STANLEY，早前上載樓書後，本周五（29日）起開放現樓示範單位，接受準買家預約參觀，條件是需預備100萬元本票，作為「誠意金」。
屬鐵路上蓋新盤、主打3房單位的Blue Coast，銷售步伐已進入直路。長實營業部首席經理郭子威表示，近期市場實用900餘方呎的一手3房單位，成交實呎達3.4萬元，現階段會維持項目3房戶的「市場合理價」，為實呎3.3萬元水平。
截至昨日，項目收到約1200個客戶查詢，郭子威稱，留意到本地客比例升至逾八成，不少查詢準買家來自西半山、中半山及港島東等，反映市場上用家或換樓人士持續增加。
事實上，南區傳統豪宅區赤柱，亦將有全新豪宅盤登場。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣稱，集團旗下ONE STANLEY，將於周五起開放現樓示範單位，而有意參觀的準買家，需帶備100萬元本票才可睇樓。鄭續稱，項目首批擬開放第1、2座實用1800方呎以上的4房、5房特色戶，以及3500方呎洋房，呎價會以港島、九龍的洋房作參考。
可留意是，過往推售的豪宅新盤，亦不乏類似的「誠意金」要求；如新地（0016）早前推售啟德跑道區天璽‧海，亦要求準買家需提交100萬元銀行本票副本，才可參觀示範單位。
市場觀望Blue Coast 準備開售之際，同屬港島南岸、由嘉里（0683）及港鐵等合作的揚海，新近連錄3宗一手成交，兩伙屬撻訂重售，包括第1A座21樓A室，實用1299方呎4房間隔，以招標形式出售，成交價5327.98萬元、實呎逾4.1萬元，是次成交價較2021年9月的做價5888.8萬元，低約560萬元或9.5%，估計主要與付款不同有關。
另恒地（0012）旗下已屆現樓西半山羅便臣道帝滙豪庭，相隔近一年後，錄首宗一手成交，售出單位為7樓B室，實用1023方呎兩房連儲物間間隔，成交價3038.31萬元、實呎2.97萬元。