moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

佐丹奴劉國權4525萬購半山壹號4房

【明報專訊】二手交投持續活躍，名人買賣亦頻繁。早前被單一大股東建議罷免、連鎖服裝零售公司佐丹奴（0709）主席兼行政總裁劉國權，最新購入何文田半山壹號單位；資料顯示，何文田半山壹號半山徑9號高層，實用1975方呎4房雙套間隔，最新以4525萬元易手，實呎22,911元，登記買家為佐丹奴劉國權（LAU PETER KWOK KUEN），原業主2008年6月以3770萬元一手購入，持貨快16年，帳面獲利755萬元或20%。

郭少明沽伊利莎伯大廈兩房賺1.4倍

與此同時，市場亦接連錄得名人沽貨；資料顯示，莎莎國際（0178）主席郭少明及其妻子郭羅桂珍，透過公司持有的銅鑼灣伊利莎伯大廈B座高層8室，在本月初售出；單位屬於實用615方呎兩房戶，成交價950萬元，實呎15,447元；郭氏夫婦早於1996年4月以398萬購入，持貨約28年，帳面賺約552萬元，物業升值約1.38倍。

何恒光1825萬沽西浦3房 賺逾兩成

另外，由港鐵（0066）前物業總監何恒光，透過公司持有的西營盤西浦中低層A室，屬實用853方呎3房連套房戶，本月中亦以1825萬元轉手，實呎21,395元；何恒光於2013年1月以1493.8萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利331.2萬元或22%。

紅磡海名軒亦錄大額成交，為第1座高層B室，實用1963方呎4房雙套間隔，成交價5888萬元，實呎29,995元。

資料顯示，原業主為拓華投資有限公司，其註冊董事包括順聯控股執行董事陳錦泰（CHEN, KAM TAI WILLIAM）等，該公司於2010年9月以4800萬元購入，持貨逾13年，帳面賺1088萬元，物業期內升值約23%。

上車屋苑交投亦暢旺。中原區域營業董事黎宗文表示，新界東指標屋苑沙田第一城，3月至今暫錄約48宗成交，較上月全月約17宗，增加31宗或1.8倍，按月宗數料創2021年3月後3年新高，新成交包括第41座中層B室，實用284方呎兩房戶，議價後減價24萬元或約6%，以406萬元易手，實呎14,296元；原業主2007年以111萬元購入，持貨17年，帳面賺約295萬元或2.7倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款