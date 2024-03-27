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官方樓指連挫10個月 跌幅近15%

【明報專訊】2月底政府公布撤辣前，本港樓市仍處於調整期，據差餉物業估價署公布，2月私人住宅售價指數報302.5點，按月跌約1.69%，為2016年9月後的逾7年新低，若對比去年同期，則大跌12.77%，有關指數已連跌10個月，累跌約14.6%，續為逾20年最長跌浪。若與2021年9月高位398.1點相比，則低約24.01%。

據差估署資料，實用431方呎或以下A類單位，2月樓價指數報326點，按月跌1.66%；實用431至752方呎B類單位報294.3點，按月跌1.8%，跌幅為各類單位最大；實用753至1075方呎C類單位報283.1點，按月跌1.01%，為各類單位跌幅最小；D類單位（實用1076至1721方呎）報274.4點，按月跌1.29%；E類單位（實用1722方呎以上） 報274.2點，按月跌約1.3%。

431至752呎中小單位跌幅最大

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，2月樓價跌幅擴大，主因反映1月下旬，整體市况仍然不濟，加上當時港股跌破萬五點大關，展望3月，因應2月下旬仍為春節後淡市，加上觀望《財政預算案》措施，樓市依然受壓，惟2月底全面撤辣，交投即應聲彈起，冀3月樓價跌幅能有所收窄，但恐仍要跌0.5%至1%，料最快第二季開始，樓價可止跌企穩。

此外，今年2月私宅租金指數報185.3點，按月跌約0.12%，連跌兩個月累挫0.32%，其中A類、E類單位指數無升跌，B類單位指數按月跌0.05%，C、D類單位租金指數按月跌0.13%。陳海潮稱，指數表現在淡季之中算是十分「硬淨」，相信與專才持續入市租樓有關，相信淡季後，新一批抵港專才租賃需求持續，今年租務市場續看好。

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