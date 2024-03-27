希雲大廈下月中強拍 底價逾24億

翻查資料，上述物業曾於2022年以32.08億元售出，惟買家於2023年未有支付進一步按金，最終沒收訂金近3.21億元。

另在2020年結業的元朗戲院，地皮擁有人向城規會申請放寬發展密度，重建單幢式物業，提供住宅及安老院舍設施，總樓面約10萬方呎。據城規會文件顯示，上述地皮位於元朗丈量約份第120約地段第3678號，面積8396方呎，鄰近長實（1113）旗下大型屋苑世宙，屬住宅（甲類）用地。

元朗戲院擬建住宅安老院 涉樓面10萬呎

申請人向城規會申請非住用地積比率，由原先的2.23倍放寬至8.3倍，計劃與建1幢21層高（另設兩層地庫）的物業，作為住宅、安老院舍發展。據申請人提交資料，物業地下至2樓為零售樓面，3至7樓屬安老院舍，預計提供160至220個牀位；8至9樓屬安老院舍辦公室；私宅則設於10至19樓，預計供72個平均面積約446方呎的單位，而20樓則屬項目會所。

翻查資料，物業持有人曾在2018年11月，向城規會申請重建一幢高19層商業大廈，總樓面約8萬方呎，及後申請人撤回申請。