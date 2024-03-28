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好運中心1房510萬沽 同類價兩月升近百萬

【明報專訊】部分屋苑價量均齊升，區內代理指出，沙田市中心屋苑之一的好運中心，本月暫錄7宗成交，較上月3宗升1.3倍，最新成交位於桂林閣高層E室，實用334方呎，1房間隔，以510萬元易手，呎價15,269元，呎價為屋苑自去年8月份後新高。

資料顯示，單位對上5層E室，雖然內籠裝修較舊，但座向、景觀及間隔均相若，今年1月以415萬元成交，現成交價兩個月內升95萬元或23%。最新易手單位之原業主1996年153.5萬元購入，持貨約28年帳面升356.5萬元或2.3倍。

中原分行副區域營業經理劉俊杰表示，沙田及大圍本月暫錄約208宗二手成交，全月有機會超過2022年4月約230宗，挑戰兩年前紀錄，其中大圍柏傲莊錄16宗，較上月的兩宗升7倍。屋苑最新成交為3B座中層D室，實用327方呎，1房間隔，望園景，以740萬元零議價易手，實呎22,630元。原業主2020年約740萬元一手買入，帳面約平手離場，但連使費實蝕約35萬元或5%。

另美聯高級區域經理佘錦驊表示，西灣河嘉亨灣新錄約1年來首宗連租約成交，為屋苑本月第4宗二手成交，而嘉亨灣上月並未錄得買賣個案，最新成交位於6座中低層C室，實用749方呎，3房1套連工人套房間隔，享海景，獲長線投資客1699萬元承接，實呎22,684元；以月租3.7萬元計，租金回報約2.6厘。原業主2020年8月約1520萬元購入，帳面獲利約179萬元或逾一成。

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