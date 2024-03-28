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大劉女兒24萬租黃竹坑Landmark South

【明報專訊】華置（0127）大股東劉鑾雄（大劉），與前紅顏知己呂麗君（現名呂姵霖）育有一子一女，其女兒劉秀盈一直鍾情於芭蕾舞，她更將興趣變成事業發展，以月租約24萬元租用黃竹坑商廈，以便開設舞蹈學校。

涉約8000呎 呎租30元

市場消息稱，劉秀盈租用的商廈位於黃竹坑業勤街39號Landmark South，由信和集團及帝國集團合作發展，單位位於中層，面積約8000方呎，以呎租約30元租用，即月租24萬元。據悉，劉秀盈15歲才學習芭蕾舞，練習兩年獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，其後入選香港芭蕾舞劇團，去年她在「國際芭蕾舞比賽2023」中，奪得公開組金獎。

另萊坊發布最新《香港每月物業市場報告》指出，本港零售市場持續疲弱，數據顯示香港零售市場尚未走出困境，營商環境仍然非常困難，不過銅鑼灣和尖沙嘴等旅遊區的一些零售吉舖已逐漸獲承租，零售租賃市場亦見逐步復蘇。另內地再多兩個城市納入港澳個人遊，預計過夜旅客數目將增加，刺激本地餐飲業、酒店和航空業。寫字樓租賃市場仍停滯不前，商廈交易量和租金都進一步收縮，部分企業受壓於經濟復蘇緩慢而縮減企業規模，削減租用寫字樓空間，另有企業則由核心區遷往非核心區。住宅方面，上月底「撤辣」後發展商積極推盤，成交量隨即顯著反彈，一手和二手住宅的交易量大幅增加。該行預計，若下半年減息，樓價下跌的速度將放緩，甚至有機會反彈。

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