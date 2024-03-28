moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新地郭炳聯：高鐵客量超疫前 看好西九寫字樓

【明報專訊】新地（0016）主席兼董事總經理郭炳聯昨出席「新地高鐵西九龍總站上蓋項目 瑞銀新辦公室大樓平頂儀式」時表示，從上月農曆新年黃金周期間西九龍高鐵站載客量已超2019年疫前、正在冒起成本港最繁忙過境關口之一可見，西九龍正發展為交通便利，又具備豐富文化、藝術、零售及娛樂元素的地區，這可望成為本港及整個大灣區焦點，故新地看好區內寫字樓前景，上述高鐵上蓋項目、已落成的環球貿易廣場及正興建的藝術廣場大樓，共將提供近600萬方呎寫字樓樓面。

瑞銀集團昨日就其香港新辦公大樓舉行平頂儀式，該大樓位於新地高鐵西九龍總站發展項目上蓋，最近海濱，合共14層，設有私人升降機大堂及屋頂花園，總樓面46萬方呎。瑞銀集團預計將於2026年初進駐，成為該地標大型項目的首個主要租戶。

高鐵西九龍總站發展項目為兩幢雙塔式辦公樓，提供260萬方呎甲級寫字樓樓面，基座設有約60萬方呎零售樓面；項目亦提供逾10萬方呎休憩用地，當中設有開放予公眾的觀景台；此外，一條長達1.5公里的西九花園綠徑將把佐敦、油麻地等地區與項目和西九海濱連繫起來，提升前往海濱的「易行性」。

西九龍擁高鐵優勢 可望成灣區焦點

新地郭炳聯表示：「瑞銀集團是次決定租賃我們此西九龍高鐵站上蓋項目46萬方呎寫字樓樓面，證明大家均對香港作為金融中心、財富管理中心及資產管理中心投下好有信心的一票。剛才瑞銀集團高層向我表示，他們對香港很有信心，原因是國家的儲蓄率很高，我們香港作為財富管理中心及資產管理中心，是一個非常合適的地點，故亦可繼續成為國際金融中心；而瑞銀集團行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）向我表示，此高鐵站上蓋項目位置很好，坐高鐵去深圳、廣州等，甚至上海亦很方便，內地居民坐高鐵來港在此市中心落車，亦可以接駁鐵路去到機場，所以屬四通八達。」

郭炳聯指出，從上月農曆新年黃金周期間西九龍高鐵站載客量已超過2019年疫情前可見，該高鐵站正在冒起成為本港最繁忙的過境關口之一，而由於西九龍高鐵站是現時香港唯一一個高鐵站，具備此獨特優勢外，區內亦有豐富文化、藝術、零售及娛樂元素，將來可望成為本港及整個大灣區的焦點，因此新地十分看好西九龍寫字樓的前景。

新地西九龍三大寫字樓項目

樓面近600萬方呎

新地網站資料顯示，旗下環球貿易廣場（ICC）坐落機場快線九龍站上蓋，毗鄰高鐵西九龍總站，位處於香港運輸、未來文化及商業樞紐心臟地帶，樓高118層，提供250萬方呎甲級辦公空間。郭炳聯透露，連同ICC、高鐵西九龍總站發展項目及正興建的藝術廣場大樓，新地在西九龍將提供近600萬方呎寫字樓樓面。新地代理總經理（寫字樓租務）盧經緯指出，高鐵西九龍總站發展項目獲瑞銀集團作為首個大型租戶後，現時亦有不少潛在客戶表示有興趣進駐，集團正就此積極商談，他稱：「此項目料於2025年底落成，非很長時間才會發生的事，故目前已經積極進行招商工作。」

標普全球評級：

新地寫字樓出租率跑贏大市

新地年報資料顯示，截至去年底，本港寫字樓組合出租率保持在約92%的滿意水平，換言之，空置率約8%，較市場平均雙位數的空置率理想。盧經緯認為，新地旗下大多數租戶均繼續留在本港，離開本港的只屬少數，可見租戶普遍對本港前景有信心。

標普全球評級（S&P Global Ratings）數據顯示，本港寫字樓疫情後員工再進駐率較疫情前低5%（見圖1），可見與全球其他主要城市比較，在家工作並不盛行，對寫字樓需求打擊相對有限。另根據該行統計，截至去年6月底，新地旗下甲級寫字樓在屬於西九龍的「大尖沙嘴地區」空置率為高單位數，比市場平均的雙位數空置率低，表現跑贏大市；新地有份投資的國際金融中心（IFC）期內空置率為低單位數，遠比中區平均近10%的空置率優勝（見圖2）。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款