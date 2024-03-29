Blue Coast均呎2.2萬 港島南岸最低 兩房折實878萬起 長實趙國雄：蝕少當賺

明報記者 江俊洋

上月曾表示Blue Coast每方呎成本價約2.8萬元的長實執行董事趙國雄，被問到項目是否蝕讓推售，他回應指首批單位定價有折讓，屬「撈底價」，並坦言價位「蝕少當賺」，認為賣樓不應只計算成本，當市况一般時就要以市價售樓，今次項目根據目前市况定價，而賣樓亦要考慮市民的負擔能力，以及期望市民能夠置業安居來定價。趙又認為，「撤辣」後可以啟動市場的換樓鏈，幫助一些有需要改善居住環境的人士。

較晉環首推均呎低26% 低海盈山22%

另資料顯示，港島南岸對上一個開售新盤、去年7月嘉里（0683）及港鐵等合作的海盈山，當時首批推88伙折實均呎27,989元，隨着樓市回調，Blue Coast首推均呎近2.2萬元，開價相隔近9個月後低約21.5%。另一方面，區內已入伙的晉環及揚海，近期先後錄到首宗二手成交，惟原業主料實蝕近15%至逾40%離場。

Blue Coast首張價單涉138伙，實用452至972方呎，包括11伙兩房單位、11伙兩房1套單位、76伙3房1套單位，及40伙「大3房」單位，分佈於項目第1B座A、C室；2A座C、E室，以及2B座B、D、E及H室，折實價878萬至2313.3萬元，折實實呎18,998至24,072元。至於被發展商形容為「樓王」單位的第1A座，則未有於今批價單推出。

首批3房佔84% 今起收票

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，Blue Coast將提供兩種付款方法予買家，其中120天付款計劃可享最高15%折扣率，較建築期付款總折扣11.5%，多出3.5個百分點。以入場單位為2B座6樓D室為例，實用452方呎，兩房間隔，價單定價1032.9萬元，扣除15%後，折實價878萬元、呎價19,425元；最貴單位為1B座35樓C室，實用972方呎的「大3房」單位，折實價2313.3萬元、呎價23,799元。

另外，長實早前於內地為項目進行路演，收到不少內地客戶查詢，為吸引更多非本地買家留意新盤，發展商繼上月項目命名記者會後，昨日公布價單的記者會再次邀請藝人麥美恩擔任司儀，亦聯同深圳、廣州、上海、北京及新加坡6地同步進行網上直播。事實上，路勁（1098）等日前公布，旗下同區晉環自上月底「撤辣」後共沽出71伙，當中約七成以上買家具內地背景，反映內地客已成區內新盤重要客源。

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[香港地產]