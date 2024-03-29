moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Blue Coast均呎2.2萬 港島南岸最低 兩房折實878萬起 長實趙國雄：蝕少當賺

【明報專訊】一手市場連環開售鐵路全新盤，繼會德豐及港鐵（0066）合作將軍澳日出康城SEASONS PLACE後，樓花期約20個月、長實（1113）與港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast，昨首推138伙、折實均呎21,968元，成為港島南岸已落成或推售項目中首推折實均呎最低的項目，亦較第1期現已屆現樓的晉環、2021年4月以樓花形式首推折實均呎29,689元低約26%。項目兩房折實878萬元入場，今日起開放位於紅磡置富都會內的示範單位及接受認購。

明報記者 江俊洋

上月曾表示Blue Coast每方呎成本價約2.8萬元的長實執行董事趙國雄，被問到項目是否蝕讓推售，他回應指首批單位定價有折讓，屬「撈底價」，並坦言價位「蝕少當賺」，認為賣樓不應只計算成本，當市况一般時就要以市價售樓，今次項目根據目前市况定價，而賣樓亦要考慮市民的負擔能力，以及期望市民能夠置業安居來定價。趙又認為，「撤辣」後可以啟動市場的換樓鏈，幫助一些有需要改善居住環境的人士。

較晉環首推均呎低26% 低海盈山22%

另資料顯示，港島南岸對上一個開售新盤、去年7月嘉里（0683）及港鐵等合作的海盈山，當時首批推88伙折實均呎27,989元，隨着樓市回調，Blue Coast首推均呎近2.2萬元，開價相隔近9個月後低約21.5%。另一方面，區內已入伙的晉環及揚海，近期先後錄到首宗二手成交，惟原業主料實蝕近15%至逾40%離場。

Blue Coast首張價單涉138伙，實用452至972方呎，包括11伙兩房單位、11伙兩房1套單位、76伙3房1套單位，及40伙「大3房」單位，分佈於項目第1B座A、C室；2A座C、E室，以及2B座B、D、E及H室，折實價878萬至2313.3萬元，折實實呎18,998至24,072元。至於被發展商形容為「樓王」單位的第1A座，則未有於今批價單推出。

首批3房佔84% 今起收票

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，Blue Coast將提供兩種付款方法予買家，其中120天付款計劃可享最高15%折扣率，較建築期付款總折扣11.5%，多出3.5個百分點。以入場單位為2B座6樓D室為例，實用452方呎，兩房間隔，價單定價1032.9萬元，扣除15%後，折實價878萬元、呎價19,425元；最貴單位為1B座35樓C室，實用972方呎的「大3房」單位，折實價2313.3萬元、呎價23,799元。

另外，長實早前於內地為項目進行路演，收到不少內地客戶查詢，為吸引更多非本地買家留意新盤，發展商繼上月項目命名記者會後，昨日公布價單的記者會再次邀請藝人麥美恩擔任司儀，亦聯同深圳、廣州、上海、北京及新加坡6地同步進行網上直播。事實上，路勁（1098）等日前公布，旗下同區晉環自上月底「撤辣」後共沽出71伙，當中約七成以上買家具內地背景，反映內地客已成區內新盤重要客源。

■有片睇

如欲觀看更多Blue Coast示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款