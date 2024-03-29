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CCL按周彈1.36% 一年最勁

【明報專訊】上月底全面「撤辣」後樓市氣氛明顯好轉，昨公布的中原城市領先指數CCL最新報145.86點，按周升1.36%，有關數字具體反映3月4日至10日市况，屬全面「撤辣」兼免壓測後首周的市况，並屬CCL連續第2周報升，累升1.99%，而今周升幅更為2023年2月後、即近57周逾一年以來最勁。

今年跌幅收窄至0.92%

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，若下周CCL再升，將可確認樓價見底回穩，擺脫「撤辣」前143.02點低位。展望次季，CCL料重上148點，即去年12月底時水平與現時相差2.14點或1.47%。不過，CCL仍處逾7年低位，即2017年1月中水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.77%，而2024年跌幅收窄至0.92%。至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass最新報145.68點，按周升0.94%。四大分區方面，九龍CCL Mass報143.66點，按周升1.62%，為升幅最大的分區，連升兩周共4.28%，仍徘徊於2017年1月初水平。

中原郭昶等2180萬沽比華利山

二手成交方面，中原地產專業發展部董事郭昶相關人士，近日以2180萬元連車位，售出跑馬地比華利山G座中高層1室，屬實用1057方呎3房戶，實呎20,624元，成交價較上月初即「撤辣」前，一個面積相同、樓層高1層單位連車位成交價2150萬元稍高30萬元或逾1%，但較2021年同座低9層、同類單位連車位成交價2739萬元低559萬元或逾兩成。資料顯示，郭昶及一名姓譚相關人士，於2000年以665萬元購入，至2000年曾內部轉讓，若對比2000年購入價計，物業升值約1515萬元或2.3倍。

內地專才398萬購灣仔單幢樓

中原分區營業經理林忠煜表示，樓齡37年的灣仔金勝大廈中層B室，實用309方呎，1房間隔，以398萬元易手，實呎12,880元，買家為內地來港專才，因上址近港鐵站及「撤辣」後買樓成本減少而入市。原業主2015年435萬元購入，持貨約9年帳面蝕37萬元或9%，連使費料實蝕55萬元或13%。

[香港地產]

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