甲廈空置率16% 超98金融風暴

空置樓面相當於8幢IFC 2

該報告顯示，去年寫字樓落成量顯著下跌至逾171.15萬方呎，當中甲廈落成量約155萬方呎，大部分來自深水埗，包括長沙灣區，今年及明年中西區將是新落成甲廈的主要地區，預計包括中環THE HENDERSON，區內今年落成量預計佔總供應的約157.15萬方呎約43%。

住宅方面，受惠本港與內地通關及政府積極引入專才帶動，去年私樓單位入住量為15,670個，比2022年多出12%，整體空置量亦由2022年的4.4%下跌至去年的4.1%，按年減少0.3個百分點。美聯首席分析師劉嘉輝指出，整體空置率回落反映本港住屋需求強勁，尤其隨着大量專才相繼來港工作，帶動住屋需求，令空置率下跌。值得留意，去年共有52,150個空置單位，惟當中約5040個單位因未獲發滿意紙，業主尚未入住而界定為「空置」。若扣除此類單位後計，去年空置率將由4.1%跌至約3.7%。雖然近年落成量上升，但空置率仍一直維持3.7%至4.4%之間，反映需求穩定及入住量維持一定的水平。

另據物業的初步統計數字，今年整體私樓落成最約為22,270伙，較去年13,850伙多60%，明年將再增加近15%至25,530伙，創近21年新高，其中包括啟德在內的九龍城區，今明兩年落成量將分別佔全港的26%及27%，共涉約1.27萬伙。

[香港地產]