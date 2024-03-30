Blue Coast首日收逾2000票

趙國雄：反應理想 擬加推

屬黃竹坑港島南岸已落成、或推售項目中首推折實均呎最低的Blue Coast，其展覽廳於昨日正午12時開放，開放前已有準買家排隊等候，高峰時曾有逾200人等候進入展覽廳參觀。

長實執行董事趙國雄表示，Blue Coast首天收票，市場反應理想，積極考慮加推單位應市，當中不少換樓客期望在「撤辣」後入市。

長實營業部首席經理郭子威稱，項目接受認購首一小時，已錄超額認購，而參觀示範單位的準買家，平均排隊約15分鐘便可進入展覽廳參觀。

市場消息指出，昨日起收票的Blue Coast，每名準買家最多可入8張票，每張價值10萬元，可全數以支票入票。Blue Coast首張價單涉138伙，實用452至972方呎，包括11伙兩房單位、11伙兩房1套單位、76伙3房1套單位，以及40伙「大3房」單位，折實價878萬至2313.3萬元，折實實呎18,998至24,072元。

英皇兩新盤共沽3伙 套2400萬

昨日是復活節長假期首天，雖然不少港人外遊，一手市場成交仍然靠穩。英皇國際（0163）旗下兩個新盤共沽出3伙，分別為西半山新盤半山捌號售出兩伙，以及香港仔澄天售出1伙，單日吸金逾2400萬元。

已屆現樓的半山捌號，新近售出29樓B室，實用311方呎，成交價816.95萬元，實呎26,268元，單位連租約出售，買家為內地投資者；另一宗則是30樓B室，實用311方呎，成交價825.04萬元，成交呎價26,529元。而樓花期約1年的澄天，最新售出25樓D室，實用面積400方呎，成交價801.61萬元，實呎20,040元，買家為本地用家。

另外，佳明集團（1271）旗下的青衣明翹匯，昨日以1130萬元售出全盤最後一伙3房平台特色戶單位，2座1樓D室，實用586方呎，3房套間隔，連168方呎平台，實呎19,283元，買家為荃灣區投資客。

[香港地產]