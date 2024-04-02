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Blue Coast復活節4日假 暫收1.2萬票 超額逾47倍 最快日內第二度加推

【明報專訊】樓花期長約20個月、上周四開價的長實（1113）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast，成為復活節4日長假內唯一一個接受認購登記的大型樓花新盤，上周五起接受認購登記後，市場消息稱，項目已收逾1.2萬票，若以已公布的首張價單及首度加推價單共248伙計，暫超額認購逾47倍，是繼上月會德豐、港鐵合作的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，首輪7日收11,536票後，成為「撤辣」後另一個收逾萬票的全新盤。若以每張10萬元入票計，暫凍結資金逾12億元。

明報記者 江俊洋

港島區大型鐵路新盤Blue Coast，上周四公布首張價單138伙、折實均呎近2.2萬元，成為港島南岸中已推出項目、首推折實均呎最低的新盤，料日內第二度加推。長實執行董事趙國雄表示，正與合作伙伴港鐵商討，最快日內公布第3張價單。他又指出，部分入票人士乃是早前曾購買港島南岸其他期數單位的買家，客源以家庭客為主，亦有投資客，不少客人表示考慮購買兩伙。趙又預期，今年樓價上升的機會達七成。

「撤辣」後第2個收逾萬票全新盤

市場消息指出，Blue Coast每名準買家可於A、B兩組各提交4張入票，合共8票，換言之，夫婦二人已可入16張票，做法與長實去年推售油塘親海駅II相似，料日內公布銷售安排時，相關文件將反映入票條款。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目的本地客比例由早前七成，提升至七成半，加上港島區全新大單位供應少，故有不少客人查詢項目的4房單位，惟4房戶暫時不會推出，仍保留以招標形式出售。

會德豐首季沽近800伙 套近87億

另外，部分發展商陸續公布首季賣樓成績。會德豐地產公布，集團首季售出近800伙，套現近87億元，當中有762個單位、涉逾73.3億元，為2月28日政府宣布「撤辣」當日起至3月31日期間的成交。換言之，「撤辣」後售出的單位，佔首季售出單位總數約95%。此外，將軍澳日出康城SEASONS PLACE於一個多星期內進行的兩輪銷售，共沽出約544伙，佔項目全盤650伙約83%，套現34.2億元。至於九倉（0004）及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂現樓豪宅MOUNT NICHOLSON，首季售出第三期分層單位，成交價6億元，呎價達131,033元，為今年一手住宅呎價新高，繼續蟬聯「亞洲樓王」寶座。另集團旗下啟德MONACO系列今年累售79伙，以及與多家發展商合作的西南九龍長沙灣維港滙，今年累售121伙。

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