柏麗豪園3房700萬沽 3個月彈近兩成

雲海3房1010萬沽 逾6年實蝕兩成

不過，部分數年前以高價購入一手單位的業主仍要蝕讓離場。中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山雲海榕海臺2座中層D室，實用面積719方呎，3房1套及儲物房間隔，以1010萬元易手，實呎14,047元，買家購入作自用。原業主2018年1月以約1393萬元一手購入，持貨逾6年，帳面蝕讓約383萬元或約27.5%。

不過，資料顯示，上址買家估計可獲發展商提供最多共12%的現金回贈，若連其他使費，料實蝕約282萬元或約20%。

匯璽兩房1280萬沽 6年實蝕近4%

「撤辣」後部分二手業主雖仍要蝕讓離場，但做價已較「撤辣」前為高。香港置業首席區域董事馬漢偉表示，港鐵南昌站上蓋匯璽2A座中層C室，實用面積534方呎，2房1套間隔，向西北。原業主以約1308萬元放盤約1年後吸引同區客洽詢，新買家原本以1200萬元洽購，最終加至1280萬元承接，實呎23,970元，較市價高約2%。買家為區內分支家庭客，原業主2017年4月以約1262.2萬元一手購入，帳面獲利約17.8萬元或1.4%，但連使費料實蝕45萬元或近4%。

白居二客430萬購寶盈兩房戶

新一批「白居二」客積極入市。美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳寶盈花園6座高層J室，實用面積427方呎兩房戶，獲「白居二」客以430萬元未補價易手，實呎10,070元，屬市價成交。原業主2017年9月以416.8萬元未補價購入，帳面賺約13.2萬元或3.2%，連使費計料實蝕約22萬元或2%。