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十大屋苑周末11宗成交 「撤辣」後連續5周雙位數水平

【明報專訊】雖然復活節4日長假，不少港人外遊，而長假內十大屋苑二手成交量亦較去年同期減少，但若以過去的周末兩日計，仍能保持雙位數水平。中原地產統計，十大屋苑周末兩日錄11宗成交，按周回落42.1%，雖為「撤辣」後最少成交的周末，但仍連續5周企穩雙位數交投量，而4天復活節假期共錄約15宗成交，較去年復活節19宗成交減少21%，當中太古城及麗港城零成交，最多成交為康怡花園及美孚新邨，各錄得3宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「撤辣」後樓市迅速重回正軌，剛過去的3月份，不論一手或二手交投均明顯反彈，一手市場全月錄約4172宗成交，十大屋苑亦錄得368宗成交，創出3年新高，可見市場對「撤辣」反應正面，旺市重臨。他又稱，過去的周末適逢復活節長假，大批港人外遊或北上，加上一手新盤競爭力強，二手交投難免受影響。另中原地產分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨3月錄57宗成交，創2015年1月後逾9年新高，按月反彈1.7倍，平均實呎亦重上1萬元關口，報10,108元，按月回升6.4%。4天復活節長假期屋苑共得3宗成交，均屬周末成交，平均實呎9470元，分別較上周末回落40%及9.5%。

美孚上月錄57宗成交 9年最旺

至於美聯分行統計，復活節4天長假十大屋苑共錄約21宗成交，與去年4天復活節長假22宗相若。剛過去周末十大屋苑共錄約16宗成交，雖較前周末21宗跌約24%，但是自去年4月以來首次連續5周保持雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，各大新盤開售難免吸走部分二手客源，但值得一提，二手交投表現未受太大影響，3月全月二手交投按月激增，反映樓市購買力強勁。

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