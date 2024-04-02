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新地15商場復活節長假 人流生意額升8%

【明報專訊】雖然北上消費成風，但新地（0016）表示，旗下其中15個商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、尖沙嘴新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等，總結復活節連周末兩日共4日長假，15個商場人流及生意額較去年升8%。 

配合「藝術三月」開鑼

新地執行董事馮秀炎表示，配合「藝術三月」開鑼，旗下多個商場推出多個集打卡景點、體驗式活動等節日推廣，包括apm以Citywalk為題、聯乘韓國人氣暖系插畫角色的節日裝飾、大埔超級城新增的「彩虹梯」打卡點等，又大推「美食賞」優惠券回贈、方便「萌寵族」的泊車優惠、積分賞及以低至一折換領最新手機的「感謝祭」等， 變相加大客人消費力；並在指定商場伙拍逾30個商戶藉扭蛋機換禮大送逾萬份禮品，把人流引入店內，製造更多商機。

馮秀炎又表示，近日「藝術三月」開鑼，城中不同地方又有新增特色景點，吸引不少旅客訪港短遊，而留港市民亦多外出找玩意，對零售餐飲業有一定支持，集團旗下15個商場的節日推廣包羅室內景點、室外玩意如休閒市集及針對毛孩族的活動及推廣等，在長假期天氣不穩時成為客人的一站式玩樂首選，成功帶動市民人流。馮亦稱，因正值時晴時雨的換季時節，外加商戶多消費優惠，如消費滿額享低至八折等，美妝、衣履等商戶都有雙位數升幅；而節日氣氛對餐飲商戶有一定支持，不少輕食品牌都在高峰期大排長龍，整體約有逾8%升幅。

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