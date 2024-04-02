沙田中心交投增 兩房呎售1.4萬

明報記者 周悅蜓

沙田中心近日交投量上升，新錄中層兩房戶成交；中原高級資深分區營業經理敖國偉表示，沙田中心E座安寧大廈中層A室，實用390方呎，原業主叫價588萬元，議價後減38萬元或約7%，以550萬元沽出、實呎14103元，新買家為上車客；原業主2014年以488萬元買入，持貨10年，帳面獲利62萬元或13%。

偉華中心兩房反價後390萬沽

同為沙田區的偉華中心，新錄「反價」成交。中原分區營業經理侯惠良表示，偉華中心第2座低層G室，實用297方呎兩房間隔，原減價12萬或約3%至388萬元，臨近交易之際，賣方「反價」至390萬元易手，即加價2萬元或不足1%，實呎13,131元，新買家為用家；原業主2008年以138萬元購入，持貨約16年，帳面獲利約252萬元或1.8倍。

另利嘉閣區域董事彭錦添表示，青衣指標屋苑盈翠半島第3A座中層F室，實用523方呎兩房間隔，以770萬元易手、實呎14,723元；原業主2020年870萬元購入，持貨約4年，帳面蝕100萬元或11%，連使費料實蝕145萬元或17%。

此外，中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山迎海．星灣御第25座中層E室，實用498方呎兩房間隔，原業主開價約730萬元，議價後略減8萬元或1%，以722萬元易手、實呎14,498元，新買家為上車客；原業主2014年以611萬元購入，持貨約10年，帳面賺約111萬元或18%。

投資客1699萬購嘉亨灣海景3房

市區方面，美聯高級區域經理佘錦驊表示，西灣河嘉亨灣第6座中低層C室，實用749方呎、3房1套房間隔，享海景，獲投資客以1699萬元承接、實呎22,684元，以單位現月租3.7萬元計，料新買家享租金回報率約2.6厘；原業主2020年8月約1520萬元購入，帳面賺約179萬元或11%。

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