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10區標準補價農轉住每呎2369元起 首階段試行涵蓋元朗北區屯門3區

【明報專訊】配合北部都會區發展大計，發展局去年底曾公布，將工廈重建補地價的「標準金額」安排恒常化，並擴展至新界農地，農地持有人可透過「標準金額」方式補地價後重建住宅，地政總署昨日最新公布有關的金額，每方呎介乎2369至3159元。有業界人士認為價格吸引，惟政府「撤辣」後近月樓市變化步伐加快，建議政府考慮半年更新一次，以便反映市場最新變化。

明報記者 甘潔瑩

繼2022年3月發展局首次就古洞北及粉嶺北公布標準金額補地價後，昨日再就其他地區公布最新標準補價。上述計劃首階涵蓋元朗、北區和屯門共3個區域，當中細分10個分區，包括元朗市鎮、洪水橋站、錦上路站、天水圍市鎮、新田站、牛潭尾站、凹頭站、粉嶺/上水市鎮、古洞站及屯門市鎮，而其中屯門市鎮則再細分兩個小區，並為補地價前（before value）提供農地、非住宅及住宅三類地價，補地價後（after value）則分非住宅及住宅兩類的地價水平，將每年檢討一次。

掃管笏一帶標準補價最低

地政總署資料顯示，修契前農地價值，各區劃一為每方呎418元，而屋地在修契前地價，每方呎介乎1951至2462元。修契後，若作非住宅用地，地價每方呎介乎1486至2230元，以掃管笏一帶的屯門市鎮（分區2）最低，最高屬元朗及北區。至於補地價後住宅地價水平，每方呎2369元，以屯門市鎮（分區2）最低，而元朗市中心則最高，每方呎3159元。

按「標準金額」徵收的補地價金額，是修改地契前後的土地價值差額，即修契後價值減去修契前價值，而土地價值是以修契前後標準金額各自乘以總樓面面積計算，若為農業用途則以用地面積計算。發展局指出，「標準金額」的申請人修契時受政府委託興建政府設施，相關工程費可於補地價中扣減。

元朗市鎮標準補價達3159元

參考去年9月新地（0016）元朗東城里跨代共居房屋項目，距離港鐵元朗站約10分鐘步程，項目採傳統補地價方式，補價金額23億元，以可建樓面約80萬方呎計，每方呎樓面補價約2875元，較最新標準補地價每方呎3159元低。業界預計補價略低與項目中須興建政府設施有關，也反映政府制定標準金額屬市價水平。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，今次標準補地價金額是貼近市價，以現階段來看具吸引力，但他比較關心標準補地價是否會定期更新，因自政府「撤辣」後，樓市變化步伐加快，即使交投增加，樓價走勢仍然分歧，部分屋苑樓價依然下跌，他認為政府未來可按季或按半年更新標準補地價會較合適。

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