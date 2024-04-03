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Blue Coast周六首輪開售422伙

【明報專訊】踏入次季，長實（1113）、港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸3B期Blue Coast，昨日第二度加推，涉及174伙，連同首兩張價單，項目將於本周六首輪開售422伙，佔該期單位總數642伙約66%，市值約88億元，而發展商安排大手買家最多可購項目8伙。據悉，項目過去5日共收逾1.5萬票，超額約35倍，並於周五截止登記。

長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，Blue Coast最新加推的3號價單，涉及38伙兩房及136伙3房單位，包括曾計劃招標的第1A座樓王單位，整批單位折實價介乎954萬至2649.4萬元，折實呎價由20,400至27,257元，折實均呎約23,892元。長實營業部首席經理郭子威指出，今張價單已輕微加價約0.81%至1.73%。

周五截票 5日暫收逾1.5萬票

長實執行董事趙國雄表示，最新加推單位定價是「蝕少啲」，呼籲準買家「有撈趁手」。據項目銷售安排顯示，買家最多可於A組及B組各遞交4份登記，即每名買家最多可入8票，與去年長實推售油塘親海駅II相若。此外，發展商安排F組買家優先揀樓，該時段買家可購買5至8伙單位，當中最多只可購買兩個兩房單位，而A組買家則最多可購4伙，當中只可包括1個兩房單位，而F組及A組時段最多出售128伙「特選單位」，以及最多48個兩房單位；至於B組買家最多可購兩伙，包括最多1個兩房單位。

據市場消息指出，項目至昨晚共收逾1.5萬票，以每票10萬元計，凍資約15億元，並較周六開售之422伙超額認購約35倍，項目將於周五下午3時截票。趙國雄補充，整批單位折實均價22,955元，合共市值約88億元，他形容「依然是蝕大本」，預計首輪銷售後價錢會進一步調整。

泰峯累售327伙 吸金22億

另外，預計明年6月落成的王新興集團九龍灣觀塘道泰峯，項目合作伴伙、新世界（0017）營業及市務部總監黃浩賢表示，項目暫時累售327伙，佔全盤逾四成，套現約22億元，未來將採惜售策略，餘下未推單位或保留至現樓推出。王新興集團董事總經理王惠貞表示，項目買家以換樓客為主，未來有機會提供連裝修單位予買家選擇。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，由即日至4月30日期間，首5名經由該行購買該盤一手住宅單位的買家，可獲贈價值約8800元家具禮券，總值約4.4萬元。經絡按揭轉介營運總監張顥曦補充，該公司將為泰峯買家提供「置業易高成數Ｈ按優惠」，按揭成數達九成，按息全期低至銀行同業拆息加1.3厘，上限低至最優惠利率減兩厘，即封頂息率低至4.125厘，現金回贈達1.75%，年期最長可至30年，另提供高存息戶口。

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