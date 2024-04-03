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天璽‧海3周沽32伙 套現近20億

【明報專訊】樓花期長約19個月的新地（0016）啟德跑道區天璽‧海，上月中旬起招標發售68伙，3周已累沽32伙或47%，套現近20億元（項目示範單位另見B4版睇樓手冊）。新地副董事總經理雷霆表示，下月很大機會推出元朗YOHO Hub II，而屯門兆康NOVO LAND第3期於今年6月登場。

天璽‧海最新售出5座19樓A室，實用1401方呎，4房雙套間隔，以6572.8萬元售出，呎價近4.7萬元。新地代理總經理陳漢麟稱，項目售出單位中有逾半屬非本地客，而成交單位中有4伙做價逾億元，包括上月以約1.49億元、呎價逼近6.8萬元的特色戶SKY MANOR，項目現時平均成交價約6200萬元，平均呎價45,336元。

樓花期5個月、由恒地（0012）牽頭發展的豪宅盤天瀧，毗鄰為天璽‧海，最新透過招標售出兩伙，包括第5座16樓A室，實用1382方呎4房間隔，以5043萬元成交、實呎36,491元，天瀧3日內（3月31日至4月2日）售出4伙，套現逾1.7億元。華潤置地（海外）、保利置業（0119）發展的同區澐璟，新近連售3伙兩房連儲物房單位，涉近4750萬元。

ONE STANLEY最快7日內上標書

建灝發展的赤柱現樓豪宅項目ONE STANLEY，上周五開放示範單位予準買家參觀，建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目預約名額持續爆滿，故最快7日內上載招標文件，又計劃提供多項付款辦法，包括360天長成交期付款方法，買家若提早成交可獲回贈，亦會考慮設提早入住等付款方法，詳情將刊載於招標文件內。另集團計劃向首批買家提供優先認購車位權，凡購買實用2000方呎以下單位的買家，可優先認購項目一個車位；認購實用2300方呎以上洋房或分層單位的買家，則可優先認購兩個車位。

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