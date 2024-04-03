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La Prairie料約50萬 短租中環1.9萬呎舖

【明報專訊】雖然疫後本港與內地通關超過一年，惟港人北上消費成風，零售市道仍然低迷，部分核心區地舖仍要以短租形式出租。其中泛海國際（0129）或相關人士持有、曾由英國時裝品牌TOPSHOP租用的中環泛海大廈逾1.9萬方呎巨舖，近日獲瑞士高檔護膚品牌La Prairie短租作期間限定店。市場人士估計，月租金額約50萬元。

上述舖位位於皇后大道中59至65號泛海大廈地舖及1樓，總樓面約19,075方呎，舖位最新獲主攻魚子護膚品的La Prairie短租，作為與國際甜點大師Cédric Grolet合作的限定店，讓客人享用魚子宴及試用魚子護膚品。市場人士估計，上述舖位短租約1個月，租金約50萬元水平，呎租約26元。

較11年前高峰租金大跌八成

資料顯示，舖位曾由TOPSHOP於2013年起租用，作為進軍香港的首間店舖，當年月租高達300萬元，惟及後消費市道回落，2017年續約時租金回落一半，至約150萬元水平，至2020年10月，TOPSHOP租約期滿，至今經歷疫情高峰期、通關等，但一直未獲長租，最新短租租金更較高峰期下跌約83%。

過去3年獲短租客承租

另值得一提，過去3年多，舖位只獲短租客承租，包括2021年10月三星與藝術展覽會主辦機構短租作大型藝術科技體驗展Digital Art Fair Asia，當時有指月租約50萬元，2022年9月月該舖再獲保險公司保柏短租1個月作「健康3.0數碼體驗館」，及後一直空置至今。

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