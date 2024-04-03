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天璽‧海主打4房 維港海景成賣點

【明報專訊】跑道區作為啟德一帶最矚目的地段，坐擁九龍至港島一帶維港海景，遠望太平山下香港最繁華大都市景象，新地（0016）旗下豪宅新盤天璽‧海，正位於啟德跑道區中央位置，屋苑共提供439個單位，當中約九成單位享有海景，主打千呎以上4房大宅。項目示範單位設於九龍站環球貿易廣場，早前已予準買家預約參觀，參觀前更需先提交100萬元銀行本票副本，突顯項目矜貴級數。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 黃志東

天璽‧海位處承豐道26號，分2期發展，第1期提供256伙，第2期提供183伙，關鍵日期為明年11月30日，1期標準單位實用面積介乎541至2196方呎，戶型涵蓋2房至4房，另設23伙屬特色單位，其中更有8伙配備私家泳池。至於4房單位佔全盤逾七成，發展商開放兩個連裝修示位及一個交樓標準清水房，均以4房戶為藍本。

其中以1座22樓A室為藍本的示範單位，屬連裝修及家俬出售的無改動示範單位，實用2144方呎，4房3套間隔另設工作間、士多房連洗手間、私人升降機大堂及門廊，單位以翡翠綠色為主色調，為配合室外的海景，單位客飯廳連接約73方呎流線形露台，可居高臨下多角度觀賞室外景致，至於客飯廳總長度逾9.5米，擺放多組大型家俬後仍有充裕活動空間，發展商更在飯廳位置旁擺放麻將枱，讓大廳能區分成客廳、飯廳及娛樂區。

準買家參觀前需提交百萬本票

至於單位的睡房設計亦沿用大廳的豪華時尚風格，其中主人套房窗戶更設超廣角弧形玻璃幕牆，為住戶提供超過180度觀景視野，屬市場少有的開則設計，房內同時設有衣帽間並連接套廁，內設有淋浴間、浴缸、雙洗手盆及化妝枱，並配有地暖系統、浴室寶及發熱式電毛巾架等設備。單位另設的兩個套房，均享海景。至於另一睡房則設計成書房格局，房中連接的洗手間不設沐浴設施，因而不計作套廁。

部分單位設超廣角弧形玻璃幕牆

另一以5座18樓A室為藍本的經改動示範單位，實用1401方呎，原為4房雙套間隔，經改動後為3房雙套，另設士多房連洗手間及私人升降機大堂。單位以自然色調為主色，客飯連接一個48方呎類近半圓形露台，至於主人房則與旁邊的睡房打通，並將原來的睡房位置作衣帽間。從該單位的交樓標準清水示位可見，單位玄關位置設有高身入牆儲物櫃，地板採用淺色石材鋪切，天花亦已設簡約燈槽，為單位提供較均勻光源。

至於主人房配有入牆大衣櫃，套廁採趟門設計，同時設淋浴間及浴缸，並提供地暖系統和化妝枱連櫃，鏡櫃內更設化妝品雪櫃，細節設計相當齊全，廁內亦有明窗可與睡房產生空氣對流。另外，單位的睡房均以暖色系地板鋪砌，與大廳區分出不同風格。值得留意，上述單位廚房均配有一系列歐洲廚具，並在私人升降機大堂備有座椅，以及有消毒功能之鞋櫃和衣物護理機，能為住宅處理外出衣服，更符合新冠疫情後的家居防菌需要。

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