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天璽‧海特色戶2.3億沽 實呎7.3萬 項目半個月內兩破東九紀錄

【明報專訊】「撤辣」後豪宅新盤價格屢創新高，其中被新地（0016）副董事總經理雷霆稱為啟德「跑道王者」的天璽．海，約半個月內兩度創下東九龍樓價新紀錄。項目最新售出的一個高座頂層連天台特色戶，成交價超2.3億元，實呎高達7.3萬元，無論售價及呎價均創東九龍一手住宅單位新高，成為區內新樓王。

明報記者 林尚民、江俊洋

天璽．海昨日以招標形式售出兩伙，套現近3億元，當中第5座27至28樓的SKYPLEX頂層特色戶，實用3156方呎，連861方呎平台及1070方呎天台，成交額達2.30388億元，實呎7.3萬元，成交價及呎價均破盡啟德及東九龍紀錄。另一伙透過招標售出的單位，則為第5座21樓B室，實用面積1366方呎，4房雙套間隔，成交價6671.8萬元，實呎48,842元。

天璽．海對上破紀錄成交，於上月19日錄得，項目第3座27樓SKY MANOR，屬高層連平台特色戶，實用2191方呎，4房間隔，外連1362方呎平台，當時近1.49億元成交，以呎價67,946元創東九龍新高，惟有關紀錄於半個月後已被同盤另一單位打破。事實上，剛過去的周二雷霆出席樓盤記者會時已預告，相信隨後數日會繼續有驚喜，並指啟德區內呎價紀錄繼續「由我們創、由我們破」。

毗鄰天瀧澐澋昨共連沽6伙

值得一提，在天璽．海帶動下，同區新盤交投活躍，毗鄰的恒地（0012）牽頭發展的豪宅盤天瀧，昨日再沽4伙。恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，成交單位包括3伙4房戶及1伙3房戶，實用1002至1298方呎，成交價3228萬至4771萬元，呎價由32,216元至37,037元。同區華潤置地（海外）及保利置業（0119）發展的澐璟，昨日再售兩伙，涉逾5839萬元，其中8座33樓B室，實用1187方呎，3房1套連私人電梯大堂間隔，可享維港海景，以4451.25萬元成交，實呎37,500元。屬望九龍灣及觀塘一帶「內海」景的中海外（0688）維港1號，昨日則售出4伙，共涉4586.7萬元。

Blue Coast暫收1.8萬票 明日截票

此外，周六首輪發售的長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，至昨日暫收約1.8萬票，以首輪開售422伙計，超額逾41倍，項目將於明午截票。長實營業部首席經理郭子威表示，項目尚未推出的單位將有加價空間，加幅約5%至10%。郭強調，即使單位提價後，仍要蝕本賣樓，但對後市整體發展仍感到樂觀。郭提到，項目入票人士有不少為高收入但首期有限的非本地專才，佔非本地買家約三成。

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