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上月樓宇買賣登記破5000宗 10月新高

【明報專訊】樓市全面「撤辣」前，成交量已開始急升。土地註冊處最新資料顯示，上月份整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業等）共錄5013宗，總值373.71億元，較2月3189宗及225.79億元，分別顯著上升57.2%及65.5%。

業界料4月或升至9300宗水平

上述數字未反映2月底樓市「撤辣」後市况。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，上述登記量反映2月新春長假期間，有買家提早入市，帶動整體登記數字回升，3月宗數創2023年5月後近10個月新高，金額創去年6月後近9個月高位。不過，成交中涉一宗大額成交，是新世界（0017）向華懋售出荃灣愉景新城商場，涉40.2億元的登記，因而推高整體金額升幅。

楊氏續稱，2月底政府「撤辣」後，樓市氣氛迅速升温，成交量明顯急升，預計下月公布的4月份整體登記宗數有望再升八成半，向上挑戰9300宗水平，估計將為2021年7月9957宗後的33個月新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，3月份整體物業買賣登記宗數顯著向上，帶動首季宗數連跌3季後回升，錄12,603宗，較去年第四季10,234宗上升約23.1%，預計次季登記量勢將進一步全面反映「撤辣」後的市况，相信宗數將顯著攀升。回顧首季各類物業登記量中，撇除一手公營房屋，一手私樓及二手住宅註冊量合共錄10,464宗，較去年第四季8136宗上升約28.6%。

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