新地孫雅茵1855萬入市擎天3房戶

低3年前同類高峰價16%

上述成交單位，為擎天半島5座實用849方呎的一個中低層E單位，3房1套間隔，成交價1855萬元，實呎21,849元，買家以孫雅茵（Suen Ngar Yan Evelyn）作登記，現為新地租務部副總經理。孫氏今次購入單位成交價，較同座同面積低十多層單位2021年成交價2200萬元低16%；原業主2014年1600萬元購入，持貨約10年，帳面獲利255萬元或16%。

去年11月金澤培1920萬入市同屋苑

值得留意，擎天半島一向獲不少名人業主捧場，其中金澤培及相關人士於去年11月政府減辣後，即購入一個同座同面積、樓層較孫雅茵所購單位高3層的中低層E室，當時成交價1920萬元，實呎22,615元，即現時孫雅茵所購入的單位，成交價較金澤培低65萬元或3%，撇除樓層因素，兩者售價水平相若。

楊潮達3450萬沽比華利山 19年升1.6倍

不過，市場亦有部分資深投資者沽貨，投資者楊潮達及相關人士，上月3450萬元沽跑馬地比華利山一個實用1665方呎的D座低層D1室，實呎20,721元，原業主2005年1335萬元購入，持貨19年，現帳面獲利2115萬元，賺幅1.6倍。