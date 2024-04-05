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傅老榕家族月租22萬 承租淺水灣大廈複式

【明報專訊】樓市回勇，買賣交投大增外，市場亦錄得不少豪宅租賃成交，包括多宗名人持有之物業。其中已故賭王傅老榕家族後人傅厚達，早前就以月租22萬元，租用資深投資者湯君明持有的淺水灣大廈一個特色單位，3年租約期總租金達792萬元。

上述由湯君明持有之單位，為港島南區淺水灣大廈一個地下連1樓複式單位，實用4591方呎，今年2月底以月租22萬元連車位租出，實用呎租約48元，租約期由本月起至2027年3月，租約期3年，期內總租金涉及792萬元，資料顯示，單位租客為已故賭王傅老榕家族後人傅厚達（FU HAU TAT ERIC JORGE）。

資料顯示，傅厚達及相關人士近年出售多個豪宅，包括2021年以9500萬元、實呎48,893元售出西半山寶珊道1號1座高層A室，成交價及呎價均創屋苑新高，持貨約19年，帳面獲利6988萬元；2018年則以3530萬元沽出持有逾8年的大坑上林，帳面獲利229萬元。

鷹君羅氏家族深9樓王7.5萬租出

此外，美聯物業助理區域經理楊家俊表示，香港仔深灣9號一個樓王單位，以月租7.5萬元連車位獲承租。有關單位為深灣9號1座極高層B室單位，實用1368方呎，為屋苑內優質樓王的大單位放租盤，屬3房套房連儲物房間隔，以月租7.5萬元租出，實用呎租約54.8元。資料顯示，單位由鷹君（0041）羅氏家族成員羅鷹瑞持有，2011年12月以約3969.5萬元一手購入，未計及車位價值，租金回報約2.3厘水平。

A-1社長嘉雲臺3房6.7萬租出

另利嘉閣地產分區董事梁國樑稱，東半山嘉雲臺6座低層B室，實用1507方呎，3房1套連工人套房間隔，望開揚景，獲區內客以6.7萬元承租，實用呎租約44元。資料顯示，業主2007年以約1950萬元透過公司名義購入，公司董事包括A-1 Bakery Group社長楊井元伸等，現租金回報約4.1厘。

[香港地產]

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