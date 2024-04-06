CCL三連升 今年跌幅收窄至0.09% 學者:若一手餘貨售出萬伙 購買力將回流二手

明報記者 甘潔瑩

對於CCL連升3周共2.84%，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀認為，確認樓價已見底回穩。第二季CCL目標上望150點，重返2023年12月初時水平，惟發展商繼續維持低價策略賣樓，搶奪市場焦點，預料短期二手樓價走勢有可能出現反覆爭持局面，未來CCL可能於145點到150點之間窄幅徘徊。

相對2021年高峰仍跌23%

由於CCL仍處逾7年低位、在2017年2月中水平徘徊，較2021年8月的191.34點歷史高位，仍下跌23.13%。

中大經濟系副教授莊太量則表示，全面「撤辣」後，新盤市場熱賣，當一手貨尾量從高位（約2萬伙）消化約1萬伙後，購買力將重回二手市場，加上預計今年美國即將減息，將利好樓市。莊認為，樓價轉勢後，預計CCL先可升上至150點水平，但預計至160點，將橫行一段時間。

分析稱CCL若重上160點將橫行

此外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報147.30點，按周升1.11%，升幅是55周以來最大；CCL（中小型單位）報146.23點，按周升1.06%；上述CCL Mass、CCL（中小型單位）齊升3周，分別累升2.94%及3.09%，同樣擺脫「撤辣」前低位，但指數仍在2017年1月水平徘徊。至於豪宅，CCL（大型單位）報151.38點，按周跌0.20%，指數在2017年4月初水平徘徊。

港島CCL Mass按周升2.3%最勁

四大分區樓價方面，則呈三升一跌格局，港島CCL Mass報147.12點，按周升2.3%，升幅為58周即逾1年以來最大，但仍於2016年9月初水平徘徊。

四大分區 獨九龍樓價錄跌幅

另九龍CCL Mass報143.04點，按周跌0.43%，連升兩周後回軟，在2017年1月初水平徘徊。新界西CCL Mass報135.81點，按周升1.99%，升幅為46周以來最大，仍處2017年3月中水平；新界東CCL Mass報159.83點，按周升1.29%，升幅為21周以來最大，續於2017年3月底水平徘徊。

[香港地產]