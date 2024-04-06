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HENLEY PARK首錄二手成交 業主料損手5%

【明報專訊】樓市辣招全面取消後，所有二手住宅物業即時「鬆綁」，放盤業主亦毋須再繳付額外印花稅（SSD）；去年7月開售的啟德HENLEY PARK，代理消息指出，項目新近錄得首宗二手成交，為第1A座中低層單位，屬實用476方呎的兩房單位，以約1043萬元易手，實呎約2.19萬元。

港灣豪庭3房 5年首跌穿900萬

據悉原業主為香港人，去年7月以約1035萬元一手購入，發展商未有提供現金回贈，持貨不足1年，帳面僅微賺約8萬元或不足1%，雖然原業主不需繳付SSD，但連同其他使費或實蝕約52萬元或近5%。

事實上，新盤接連以貼市價開售，搶走不少購買力，部分二手屋苑做價亦受壓。美聯首席高級營業經理黃永財表示，大角嘴港灣豪庭第1座中層F室，實用601方呎3房連儲物室間隔，原業主開價1000萬元，議價後減130萬元或13%，以870萬元成交、實呎1.45萬元，料為屋苑近5年來，首次有3房戶的成交價跌穿900萬元；不過，原業主2002年初以327.1萬元購入，因此帳面仍賺逾542萬元或1.66倍。

新界及離島方面，馬灣珀麗灣近期交投加快，屋苑於上月全月錄約16宗二手成交，4月至今已累積錄約6宗成交。

珀麗灣一房售438萬 減價17%

中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，剛過去的清明節假期，屋苑連錄3宗二手成交，包括第17座中層E室，實用360方呎一房間隔、望海景，業主約1年前放盤，叫價530萬元，累積減價92萬元或約17.4%後，以438萬元沽出、實呎1.21萬元，新買家為外區上車客；原業主2010年以228萬元購入，帳面獲利210萬元或92%。

[香港地產]

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