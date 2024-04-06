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Blue Coast八日收2.8萬票 8個月最勁 超購65倍

【明報專訊】長實（1113）及港鐵（0066）合作，樓花期約19個月的黃竹坑港島南岸Blue Coast，今日於紅磡置富都會商場首輪發售422伙，市場消息指出，項目上周五（3月29日）起、過去8天累收近2.8萬入票，超額約65倍，除屬今年新盤收票王外，亦是繼去年8月登場、長實同系油塘親海駅II，首輪開售前收逾3.8萬票後，8個月來收票最多新盤。Blue Coast今批開售單位折實均呎22,955元，兩房折實入場價878萬元；據銷售安排，每名準買家最多可入8票，可以支票入票，與其他新盤必須以本票入票的慣常做法不同。長實營業部首席經理郭子威預告，首輪開售後會考慮加推應市，部分單位售價有約10%加幅。

意峰洋房售6000萬 呎價2.97萬

綜合市場資訊，4月至今整體一手成交錄約130宗；其中香港興業（0480）旗下愉景灣意峰，最新售出2號屋，實用2023方呎另連花園和天台，屬4房間隔，成交價6000萬元、實呎2.97萬元；上述成交屬意峰2021年底以7200萬元售出15號屋後，項目的次高成交價。

啟德跑道區新盤繼續錄得成交；恒基地產（0012）等合作的天瀧，新售出第3座22樓B室、實用1085方呎3房戶，成交價3660萬元、實呎3.37萬元。

天瀧3房3660萬沽 呎售3.37萬

另外，華懋旗下西半山大學閣自「撤辣」後，連環錄得成交，資料顯示，早前售出的第2座連平台特色戶，實用1515方呎3房連套房間隔、連446方呎平台，成交價6450萬元、實呎4.25萬元，登記買家為李敏信（LI MINXIN），名字與名創優品前高層李敏信名字相同，不排除為同一人。

另外，原由深圳祥祺集團主席陳紅天或有關人士持有的山頂歌賦山道15號洋房，去年8月由接管人推出招標無人問津，接管人第三度延長截標時間，下周一起招標（4月8日），6月30日截標；物業實用1.8萬方呎，採6房6套連閱讀室間隔，連9948方呎花園、2081方呎天台、1200方呎前庭及1631方呎庭院。

[香港地產]

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