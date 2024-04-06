新地洗衣街建商業王國 反對少於2%

鄰近業主憂玻璃幕牆提升溫度

據城規會資料顯示，反對意見多來自上述項目鄰近的業主，其中旺角道97號王子大廈業主指出，項目以玻璃幕牆設計，擔心西斜反射效應，導致區內溫度上升；此外，有昌明大廈業主立案法團指出，項目天橋擬橫跨亞皆老街至黑布街，鄰近昌明大廈，將阻擋自然光；另天橋或會帶來人群聚集、治安等潛在問題。

信置盛德街中標價高次標七成

另一方面，信置（0083）去年12月以19.34億元、每方呎樓面價約4694元中標的市建局九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目；市建局以不記名方式，公布合乎招標要求但落選標書的投標金額，投標價介乎8.26億至11.47億元、即每方呎樓面價約由1991至2764元，即信置中標價錢，較次標出價高逾7.9億元或69%。

值得留意，項目截標前的估值約23.8億至31.1億元，每方呎樓面價約5740至7500元，換言之，連同信置在內，所有入標價均低於市場估值。

資料顯示，上述項目地盤面積逾4.6萬方呎，可建總樓面逾41.4萬方呎，提供約640伙；項目於去年11月截標，共收6份標書，主要屬港資發展商，包括獨資入標的長實（1113）、新地、新世界（0017）、會德豐、嘉華（0173）。

露台工作平台等補地價 分區制訂

此外，地政總署昨公布新一年度環保露台、工作平台、預製組件及組裝合成（MiC）建築法的標準補地價金額，有別於往年，今年度區域劃分為五大區域，分別港島、九龍東、九龍西、新界南、新界北，其中11方呎環保露台補地價金額由3300元至2.65萬元。地政總署指出，分區劃分的更新，是參照工廈重建標準金額作業備考的分區安排而制訂，有關更新可確保相關標準金額，以及區域劃分更具一致性與參考性。

[香港地產]