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Blue Coast加推88伙 個別加價8% 首輪單日套75億 一手新例後最多

【明報專訊】長實（1113）、港鐵（0066）旗下黃竹坑港島南岸Blue Coast上周六首輪發售422伙，一手銷售網最新顯示，最終單日沽出406伙，即日套現約75億元，為一手新例後單日套現最多樓盤。發展商隨即於昨日加推，涉及88伙，折實均呎約2.4萬元，其中12個首推的四房戶，折實最高呎價逼近3萬元。若對比原有價單，新推單位部分較舊有價單加價近8%。

明報記者 林尚民

樓花期約21個月的Blue Coast，發展商一直標榜低於成本價開售，單位總數共涉642伙。換言之，該盤已公布510伙價單，佔單位總數近八成。Blue Coast昨日加推的4號價單，涉及88伙，當中包括首推的12伙4房單位，以及19伙兩房、57個3房單位，實用454至1267方呎，定價1240.9萬至4434.2萬元，扣除最高15%優惠後，折實價由1054.8萬至3769.1萬元，折實實呎20,918至29,842元，整批單位折實平均實呎則為24,289元，較首張價單22,955元高約5.8%。

加推折實均呎2.4萬 4房呎價高見近3萬

不過，由於今張價單包括12伙首推的4房單位，並分佈在1A座23至29樓高層，折實價由3561.7萬至3769.1萬元，折實實呎則由28,111至29,842元，推高整批單位平均呎價，若撇除四房單位，餘下的兩三房折實均呎則為23,003元。整批單位市值逾20億元。長實執行董事趙國雄表示，是次加推料加價約3%，屬溫和加幅，但還未到成本價，相信仍會繼續向上調整，故新一張價單可謂「底繼續撈」，如客人反應好，會積極考慮次輪銷售前再加推。

若對比項目已公布的4張價單，部分單位有明顯加價，如4號價單推出的實用538方呎2B座18樓C室兩房一套單位，定價1433.4萬元，折實1218.4萬元，折實實呎22,647元，對比1號價單同座向同面積的2B座18樓B室折實價1129.7萬元、折實實呎20,998元就上升7.9%。新推的實用750方呎2B座7樓A室三房一套連工人套廁單位，最新折實價1655.9萬元，實呎22,079元，較1號價單中實用746方呎的2B座7樓H室折實實呎20,697元高約6.7%。

周末一手沽近490伙 大手客掃HENLEY 12伙

長實營業部助理首席經理楊桂玲則指出，項目上周六首輪發售，共售出逾400伙，套現近75億元，相信是一手新例以來單日最高銷售金額的項目，平均每伙單位則約1830萬元，其中本地用家及家庭客為主，內地客則佔近三成。

綜合市場消息，過去兩日市場共錄近490宗一手成交，綜合代理消息及成交紀錄冊資料，周六有大手客連掃恒地（0012）啟德HENLEY PARK 12伙、實用250方呎的1B座K及G室開放式單位，成交價分別為536.28萬至566.47萬元，實呎21,451至22,659元，總成交金額達6656.38萬元，而本月迄今新盤成交則暫錄約620宗。

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