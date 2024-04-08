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PARK SEASONS最快本周開價 擬月內開售

【明報專訊】「撤辣」後發展商推盤步伐急促，而作為本港最大地主之一的港鐵（0066），除已推出與長實（1113）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，以及上月與會德豐推出將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE外，日出康城第12B期PARK SEASONS亦將緊接推出。

提供一至兩房 料全盤低於千萬

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指出，日出康城第12B期剛命名為「PARK SEASONS」，項目將於短期內公布樓書，最快本周上載首張價單，並計劃本月內開售。他表示，今期共設有685伙，全為一房及兩房間隔，實用面積314至537方呎，預料全盤單位售價均低於1000萬元，項目預計2025年11月底落成，樓花期近20個月。

預料定價有5至10%提價空間

黃光耀又表示，對比上一期SEASONS PLACE，PARK SEASONS預料定價有5至10%的提價空間，上月發售的SEASONS PLACE，首輪開售368伙即日全數沽清，且短短5日內速售逾八成單位，至今售出548伙，套現逾34.7億元，平均呎價約14,900元。黃續稱，從上一期銷售可見，客人最鍾情實用的一兩房單位，因價錢吸引、易出租、回報率高，而今次 PARK SEASONS全數均屬一及兩房戶，售價將更吸引。另集團銷售成績亦見理想，今年至今售出825伙，套現逾92.7億元。

會德豐地產主席梁志堅則指出，近期樓市市况不錯，隨着經濟開始復蘇，預料樓市將逐漸回升。

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