PARK SEASONS最快本周開價 擬月內開售

提供一至兩房 料全盤低於千萬

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指出，日出康城第12B期剛命名為「PARK SEASONS」，項目將於短期內公布樓書，最快本周上載首張價單，並計劃本月內開售。他表示，今期共設有685伙，全為一房及兩房間隔，實用面積314至537方呎，預料全盤單位售價均低於1000萬元，項目預計2025年11月底落成，樓花期近20個月。

預料定價有5至10%提價空間

黃光耀又表示，對比上一期SEASONS PLACE，PARK SEASONS預料定價有5至10%的提價空間，上月發售的SEASONS PLACE，首輪開售368伙即日全數沽清，且短短5日內速售逾八成單位，至今售出548伙，套現逾34.7億元，平均呎價約14,900元。黃續稱，從上一期銷售可見，客人最鍾情實用的一兩房單位，因價錢吸引、易出租、回報率高，而今次 PARK SEASONS全數均屬一及兩房戶，售價將更吸引。另集團銷售成績亦見理想，今年至今售出825伙，套現逾92.7億元。

會德豐地產主席梁志堅則指出，近期樓市市况不錯，隨着經濟開始復蘇，預料樓市將逐漸回升。