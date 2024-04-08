moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

十大屋苑周末9成交 「撤辣」後首失雙位數

【明報專訊】雖然「撤辣」後二手交投回升，但隨着多個新盤出籠，加上業主叫價開始回升，十大屋苑二手交投亦下跌。中原地產統計，十大屋苑剛過去周末兩日錄9宗成交，按周回落18.2%，相隔6周，亦是「撤辣」後首次失守雙位數水平，有3個屋苑錄零成交，分別為鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園。至於藍田麗港城及天水圍嘉湖山莊，周末則各錄兩宗成交，已是十大屋苑成交量最多的屋苑。

康怡海怡黃埔周末吞蛋

麗港城本月首周暫錄3宗成交，平均實呎11,412元，最新錄得長情業主罕有沽貨大幅獲利離場個案。中原地產首席分區營業經理洪金興表示，麗港城2座中層F室，實用面積517方呎，兩房間隔，享園景，新近580萬元成交，實呎11,219元，買家為用家。原業主1991年3月135萬元購入，持貨約33年，帳面獲利445萬元或3.3倍。

麗港城長情業主沽兩房 33年賺逾3倍

此外，中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，隨着筍盤被消化，加上買家對於追價較審慎，嘉湖山莊整體交投速度放緩，屋苑周末錄兩宗成交，平均實呎8620元，位於翠湖居2座低層A室，實用面積639方呎，3房1套間隔，以550萬元易手，實呎8607元。原業主1995年208萬元購入，帳面獲利342萬元或逾1.6倍。

中原地產經理張奇瑋表示，東涌映灣園交投保持平穩，本周末錄1宗買賣成交，10座高層B室，實用面積748方呎，3房1套間隔，最新以760萬元售出，實呎10,160元。原業主於2020年以821萬元買入，是次沽出帳面需蝕讓61萬元，連使費蝕約105萬元或13%。

另一邊廂，美聯分行統計則指出，本月首周末十大屋苑共約10宗成交，較上周末約16宗減少約37.5%，但仍連續6個周末保持雙位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，Blue Coast首輪銷情理想，搶去大批客源，港島區二手交投明顯放緩，加上各區筍盤減少，二手交投難免受壓。美聯住宅部行政總裁布少明表示，上月二手交投暢旺消化不少筍盤，但「市底」仍然強勁，預期本月一手有望錄得3000至3500宗成交水平，二手交投亦料保持活躍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款