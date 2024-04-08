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泓景臺本月兩成交 兩房705萬沽

【明報專訊】「撤辣」後樓市交投向好，但受一手新盤貼市搶客影響，部分二手屋苑做價仍受壓，交投主要以低價盤為主。西九四小龍之一的荔枝角泓景臺，本月首兩日已錄兩宗二手成交，惟均以低價盤為主，更因其中一宗疑為事故單位成交，令整體均呎被拖累跌至1.2萬元水平。區內代理指出，屋苑及鄰近屋苑做價已趨平穩，料短期內將能平穩發展。

明報記者 歐陽慧恩

中原區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍上月全月最終錄得27宗成交，較2月9宗急升兩倍，甫踏入4月亦即錄得3宗，其中兩宗均屬泓景臺。除一宗疑為事故單位成交外，屋苑1座中層H室，實用面積506方呎，兩房間隔，享東南內園景，以705萬元易手，實呎13,933元。原業主2012年9月540萬元購入，帳面升165萬元或31%。歐陽氏指出，雖然近月九龍區多個新盤同時開售影響，但由於四小龍放盤業主普遍叫價仍然平穩，放盤量亦與「撤辣」前相若，料後市走勢平穩發展。

匯璽兩房1280萬沽 高市價2%

鄰近西九四小龍的港鐵南昌站上蓋匯璽，雖然再錄二手蝕讓，但做價已高於市價水平。香港置業首席區域董事馬漢偉表示，匯璽2A座中層C室，實用面積534方呎，兩房1套間隔，以1280萬元易手，實呎23,970元，較市價高約2%。原業主2017年4月以約1262.2萬元一手購入，持貨約6年，帳面獲利約17.8萬元或1.4%，但連使費料實蝕45萬元或近4%。

雲海3房1010萬易手 6年實蝕兩成

其他地區方面，中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山雲海榕海臺2座中層D室，實用面積719方呎，3房1套及儲物房間隔，以1010萬元易手，呎價14,047元。原業主2018年1月以約1393萬元一手購入，持貨逾6年帳面蝕讓約383萬元或約27.5%。不過據資料顯示，買家估計可獲發展商提供最多共12%的現金回贈，若連使費計料實蝕約282萬元或約20%。

柏麗豪園3房700萬沽 3個月彈兩成

此外，有個別二手做價較年初「撤辣」前的谷底回升。中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗柏麗豪園5座中層F室，實用面積800方呎，3房1套間隔，附一車位，獲上車客以700萬元買入自用，實呎8750元。同類成交今年1月做價曾跌至低見590萬元，見7年新低，最新成交價回升110萬元或19%。最新成交單位原業主於1997年9月462萬元連車位買入，持貨約26年半帳面獲利238萬元或52%。

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