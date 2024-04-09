上月增3208伙私宅樓花申預售 年半高 受惠「撤辣」效應 長實安達臣首置盤涉1926伙

明報記者 林尚民 林可為

去年起發展商放緩申請預售樓花步伐，去年2月、6月、10月、11月及今年1月（見圖），均錄得私宅零新增預售樓花申請。地政總署資料顯示，上月接獲5份預售樓花新申請共涉4904伙，其中長實的觀塘安達臣道項目單位數量最多，涉2926伙；值得留意，據賣地資料，安達臣道項目須提供不少於1000伙作資助性房屋，住宅單位實用須介乎250至500餘方呎，中標者發展商、即長實於項目取得入伙紙後，政府將隨機選定不少於1000伙作首置單位，並以市價八折出售，換言之，項目私宅部分佔約1926伙。房屋局回應本報查詢指出，理解地政總署會根據既定程序，並會按地契條款，處理有關預售樓花申請。

新世界港島南岸5期共涉825伙

另3個於上月申請預售樓花的私宅，包括新世界（0017）伙拍帝國集團、資策（0497）、麗展（0488）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸5A期、5B期，分別提供447伙及378伙，合計涉825伙；此外，樓花期長達36個月的會德豐上水古洞第24區住宅項目亦申請預售，涉457伙。

峻譽‧渣甸山批預售涉114伙

房協亦就粉嶺百和路72號資助房屋項目申請預售，涉696伙，預計明年9月落成。扣除上述房協項目、安達臣首置資助房屋部分，上月私宅申請預售涉3208伙，為2022年8月3341伙後的19個月新高。截至3月31日，滾存待批預售樓花總數14,019伙，較2月9229伙，按月增4790伙或52%，創去年10月錄14,219伙後的5個月新高。

至於3月獲批預售的私宅僅有一個項目，涉114伙，為中信泰富旗下渣甸山豪宅項目峻譽‧渣甸山；項目由兩座組成，戶型主要屬兩房至4房，標準戶實用面積約434至1686方呎，另外亦設特色戶。美聯首席分析師劉嘉輝認為，「撤辣」後樓市氣氛向好，已批預售但尚未發售的私宅樓花，由上月初約1.98萬伙，減少逾一成至目前約1.75萬餘伙，而「撤辣」後發展商積極申請預售樓花，以便早日掌握推盤主導權。