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緹外複式戶6億沽 實呎7.28萬

【明報專訊】豪宅特色戶備受市場追捧，早前有洋房以10億元易手、創出九龍歷年一手新高紀錄的嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，再售出第1座6樓A室頂層複式戶，實用面積8239方呎，5房5套、另設3間工人房間隔，外連2648方呎天台，以6億元成交，實呎7.28萬元，單位包括兩個住宅停車位認購權。緹外今年暫錄7宗一手成交，而是次屬項目今年第4宗特色戶成交。

另外，新地（0016）已屆現樓的何文田天鑄II，相隔1年後再錄成交，單位同屬複式戶，為第2座22及23樓複式A室，實用面積2199方呎，4房雙套間隔，以1.1391億元成交、實呎約5.18萬元。

「高臨」最快本月推涉259伙

踏入次季，新盤列隊登場，資本策略（0497） 旗下佐敦彌敦道350號、即前佐敦諾富特酒店重建項目，命名為「高臨」，樓花期約20個月，示範單位設於尖沙嘴河內道K11商場。資策執行董事何樂輝表示，項目樓書已準備就緒，最快本月推售，單位將以價單形式發售。全盤提供259伙，包括1房至3房，另設特色戶，實用面積232至1589方呎，主打兩房戶型，特色戶比例少於一成，12樓起為住宅層，而基座則有約14萬方呎商業樓面。

貴為主要新盤供應來源的港鐵（0066）亦加快推盤步伐，旗下與鷹君（0041）合作、位於何文田站的朗賢峯，去年11月已獲批預售，樓花期約11個月，或成為「撤辣」後第3個推售的鐵路全新盤，發展商今日公布最新銷售部署，項目提供990伙。

PARK SEASONS

首批料涉138伙

會德豐與港鐵合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS，昨上載樓書，最快本周開價，首推料涉約138伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，項目主打一至兩房戶，料首推所有單位價錢均低於千萬元，價錢較上期SEASONS PLACE或有約5%至10%上調空間。

長實（1113）、港鐵合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，市場消息指出，過去兩日料收逾4000票，長實營業部首席經理郭子威表示，除考慮加推4房戶外，短期內將公布銷售安排，或於周末次輪銷售。另同區已屆現樓、路勁（1098）等發展的晉環，售出2B座39樓C室，實用面積1029方呎的4房1套單戶，以3375.12萬元成交，呎價3.28萬元。

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