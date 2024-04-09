YOHO Midtown兩房740萬沽 同類8個月新高

中原地產分行經理林頌宜表示，YOHO Midtown 5座高層D室，實用面積507方呎兩房戶，享內園景，以740萬元沽出，實呎14,596元，成交價創屋苑兩房8個月新高，買家為換樓客。原業主2016年9月666萬元購入，持貨約7年半，帳面獲利74萬元或11%。據了解，YOHO Midtown現時本月暫錄3宗成交，平均實呎約13,815元。

采葉庭兩房517萬沽 5月同類新高

此外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，復活節及清明長假期過後，購買力逐步回歸市場，二手交投氣氛快速升溫。

王續稱，元朗采葉庭12座高層E室，實用面積460方呎，屬「細兩房」間隔，以516.8萬元沽出，實呎11,235元，創屋苑同類細兩房單位逾5個月新高。上述單位原業主於2001年2月以153.8萬元一手買入，持貨約23年，帳面獲利363萬元或2.4倍。

另外，大圍半新盤柏傲莊錄本月首宗二手成交。利嘉閣營業董事歐偉基表示，柏傲莊3A座低層C室，實用面積約452方呎，兩房間隔，享園景，以946萬元易手，實呎約20,929元，買家原為區內租客。

租客946萬購柏傲莊 4年蝕83萬

上址原業主2020年以約974萬元一手買入，持貨約4年，帳面蝕讓28萬元或約3%，若連使費計實蝕82.6萬元或約8.5%。