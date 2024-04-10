港鐵盤接力推 朗賢峯月內登場 Blue Coast周末次輪賣184伙 PARK SEASONS料明開價

明報記者 江俊洋、歐陽慧恩

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝，於上月底SEASONS PLACE首輪開售前曾表示，港鐵旗下住宅項目均進行各項準備工作，當相關準備工作成熟時，就會部署推出市場。

至於樓花期長約11個月的何文田朗賢峯，屬港鐵何文田站最後一個住宅項目，分為第IIA期、第IIB期，去年底獲批預售樓花，今年初公布樓盤命名。鷹君集團執行董事羅俊謙表示，項目提供990伙，設專屬升降機直達何文田站A4出口。

朗賢峯設專屬升降機到何文田站

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目設於旺角朗豪坊的售樓處、示範單位已接近完成，預計月內上載樓書及開價，定價會參考九龍區及市區鐵路盤項目。朗賢峯提供的單位，涵蓋一房至四房設計，並設有特色戶，實用介乎377至2572方呎，以兩房、三房為主打，共653伙，佔全盤單位總數66%。

至於港島南岸Blue Coast，長實昨新加推5號價單涉96伙，折實均呎2.53萬元，較日前推出的4號價單提價約2%，安排周六次輪銷售184伙；據銷售安排顯示，項目周五（12日）下午3時截票。

長實：港島南岸3C期部署年中推

此外，項目下周一（15日）起，招標推售36伙4房戶，5月31日截標，連同上述發售184伙，發展商是次「曬冷」推出餘下全部220伙。長實執行董事趙國雄表示，同系涉558伙的第3C期項目，最快年中推出。另一港鐵盤、涉685伙的PARK SEASONS （第12B期）推盤亦如箭在弦，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，最快周四開價，首推料不少於138伙，料大部分首批單位折實價低於700萬元。至於SEASONS PLACE（第12A期），上月推出至今累售556伙，吸金逾35億元；集團今年至今累沽832伙，套現總額逾93億元。

另恒地（0012）紅磡必嘉坊•迎匯，最新加推29伙，涵蓋開放式至兩房戶，實用192至378方呎，以最高10%折扣計，折實價436.32萬至817.65萬元、折實呎價約2.12萬至2.36萬元，並敲定周六發售15伙；另同系大角嘴利奧坊•壹隅修改兩份價單，取消早前推出的新春優惠。