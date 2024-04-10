MOUNT POKFULAM首錄成交 洋房售3.3億

宏安地產執行董事程德韻指出，MOUNT POKFULAM近期接待的參觀人士中，約六成為內地及相關背景人士，稍後將正式開放兩幢連裝修示範洋房。

5房5套間隔 呎價高見7萬

至於項目首宗成交，為薄扶林道86D號洋房，實用4765方呎、屬5房5套連家庭室間隔，另連花園及天台，並設獨立升降機及私人泳池、兩個停車位於獨立停車層，成交價達3.3355億元，實呎7萬元，買家選用180天成交期。

ONE STANLEY周六首推10伙招標

另一方面，ONE STANLEY上載首份銷售安排，首推10伙，包括3幢實用2781至3102方呎的洋房、7個實用1805至2551方呎特色單位，屬4房雙套至4房4套間隔，本周六至本月19日、每日下午2時至4時招標。

項目暫提供4項付款辦法，包括「360天即供付款」、「360天先住後付」、「120天即供付款」、「240天即供付款」，亦設提早成交現金回贈，發展商亦擬為買家，提供最長10年的備用二按（最高貸款額為樓價25%）及代繳印花稅。

此外，新地（0016）近日拆售旗下中半山收租項目帝景園，新地副董事總經理雷霆表示，帝景園第3座一直由集團作長線收租，過去不斷有人士表示有興趣購入自住，項目現正翻新，自「撤辣」後接到洽購查詢更多，集團決定推出該座部分單位供買家選購。

新地雷霆：帝景園接獲多宗洽購

據了解，帝景園新近連錄3宗成交，其中一組買家以約1.121億元，購入第3座26樓A室、27樓A室，同為實用1520方呎3房戶，實呎約3.7萬元，惟新地同系啟德天璽‧海則錄首宗撻訂，買家料遭殺訂約201萬元，另嘉里（0683）牽頭的黃竹坑港島南岸2期揚海，亦新錄6宗撻大訂，料殺訂共逾1601萬元。