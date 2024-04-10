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駿景園3房價回升7% 業主仍損手

【明報專訊】近期二手市况雖回暖，但市場仍頻錄蝕讓。中原分區營業經理吳嘉權表示，火炭駿景園7座低層望山景D室，實用1041方呎3房戶，以1238萬元易手、實呎11,892元；資料顯示，同座中層A室，同為實用1041方呎、間隔亦相若，去年底以1158萬元易手，意味事隔約4個月，同類單位做價回升80萬元或7%，惟原業主2021年以1400萬元購入，帳面仍蝕162萬元或約12%，連使費料實蝕約240萬元或17%。

中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山中心第4座中層B室，實用375方呎兩房間隔，原業主以500萬元開價，其後反價逾1%至506萬元，仍獲用家承接、實呎13,493元，惟原業主2019年以623萬元購入，帳面蝕約117萬元或約19%，連使費料實蝕145萬元或23%，料為屋苑約3年來最大蝕幅成交。

南濤閣未補價兩房398萬沽 料蝕一成

市區方面，黃竹坑有全新樓盤開售之際，同區居屋則錄蝕讓。中原副分區營業經理吳敬彰指出，南濤閣第1座低層E室，實用431方呎兩房間隔，於居二市場以398萬元易手（未補地價），實呎9234元，新買家為白居二客；原業主2018年以420萬元購入，帳面蝕22萬元或5%，連使費料實蝕約40萬元或近一成。

囍滙特色戶零議價租11.5萬 呎租89元

美聯高級分區營業經理陳凱廸指出，西半山豫苑第1座極低層單位，實用587方呎兩房間隔，以800萬元易手、實呎13,629元，料為屋苑約3年來最低成交價及呎價；原業主2023年3月以約940萬元購入，帳面蝕140萬元或15%，連使費料實蝕約185萬元或20%。

私宅租賃方面，中原地產副分區營業經理陳偉華表示，灣仔囍滙第2座頂層連天台特色戶，實用1290方呎、3房1套連儲物室間隔，另連天台，獲外籍租客以11.5萬元零議價承租，實呎租金89元，追平同單位於2020年疫情期間，所創下的屋苑租金、實用呎租最高紀錄，而同類租盤在市場極少放盤；業主據悉具內地背景，於2016年以5563萬元購入，租金回報率約2.5厘。

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