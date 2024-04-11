戴德梁行：倘美減息 料港樓價全年升7%

黎劍明續稱，屋苑樓價數據自上月起均轉跌為升，其中沙田第一城成交呎價上月按月反彈14.2%，按季升10.7%；代表中價市場的鰂魚涌太古城上月按月升1.4%，但按季仍輕微回落1.4%，而代表豪宅市場的薄扶林貝沙灣上月按月升0.8%，按季則跌2.1%。

北上消費成風 按季舖租僅升1%

鄧淑賢又稱，政府「撤辣」後一及二手成交量齊升，市場上積存已久來自上車人士、換樓客、非本地買家，以及投資者購買力陸續釋放。該行預計，今年全年住宅成交量有望回升三成至四成，即至5.5萬至6萬宗水平。

商舖市場方面，戴德梁行執行董事林應威表示，上季商舖租賃活動以港島區較為活躍，現租金水平仍具吸引力，不少零售商趁機進行舖面整合和升級活動，不過港人北上消費無疑變相削弱本地零售和租金增長動力，各區一線街舖租金按季僅錄得0%至1%的輕微增長。

林應威又指，內地品牌來港擴張勢頭將持續，預料今年上半年零售租金將維持低單位數的溫和增長。