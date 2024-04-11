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飛揚首宗租賃 1房月租1.1萬呎租39元

【明報專訊】近月多個新盤入伙，其中由長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門青山公路飛揚1期，近日開始入伙，並錄得首宗租賃成交，1房單位以月租1.1萬元租出，實用呎租約39元。

兩年前508萬購入 回報2.6厘

晉誠地產高級客戶經理劉嘉麟表示，飛揚1期買家以用家為主，加上剛開始收樓，故市場上只有零星放租盤，其中第2座高層D室，實用282呎，1房間隔，遠望海景，以月租1.1萬元租出，實用呎租約39元，屬屋苑首宗租務成交。業主2022年7月約508萬元一手購入，剛收樓不夠一周便租出，租金回報約2.6厘。

新界區近月有多個樓盤入伙，包括新地旗下大埔白石角SILICON HILL，項目暫錄約40個放租盤，其中翠景閣3座高層B3室，實用409方呎，2房間隔，以1.65萬元租出，實用呎租約40元，屬屋苑首宗租務成交，業主2022年以827萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

至於去年已入伙的恒地（0012）ONE INNOVALE 3期ONE INNOVALE-Cabanna D座地下一個連花園單位，實用158方呎，連約55方呎私家花園，上月以月租9500元租出，實用呎租約60.1元，創屋苑呎租新高。業主去年7月約327萬元一手購入，租金回報約3.5厘。

HENLEY 216呎戶1.45萬租出

此外，中原地產分行經理施蒂文表示，啟德THE HENLEY低座A座高層H室，實用216方呎，開放式間隔，望街景及啟德河景，最新以1.45萬元租出，實用呎租67元。業主2021年7月以約620萬元一手購入，租金回報約2.8厘。香港置業區域董事方文偉稱，長沙灣維港匯3期1B座低層G室，實用331方呎，1房間隔，望海景，以約1.9萬元租出，實用呎租約57.4元。據悉，新租客為外籍客，業主2021年9月約859.3萬元一手購入，租金回報約2.6厘。

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