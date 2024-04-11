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「白居二」客326萬購屯門景新臺兩房戶

【明報專訊】新一批「白居二」客購買力陸續流入二手市場，成為樓市新力軍。中原分行經理曾慧敬表示，屯門景新臺4座中層G室，實用499方呎，兩房間隔，以325.8萬元未補價售出，實呎6529元，買家原為區內租客，屬「白居二」客。

原業主2007年5月89.1萬元未補地價買入，持貨約16年，帳面獲利236.7萬元或約2.7倍。

不過，市場仍錄二手蝕讓成交，其中沙田市中心老牌上車屋苑之一的偉華中心，新錄兩房單位蝕讓個案。

偉華兩房518萬沽 7年實蝕4%

利嘉閣高級區域董事郭建民表示，偉華中心1座中層F室，實用358方呎，兩房間隔，以518萬元成交、實呎14,469元；原業主2017年以約518萬元買入，持貨約7年，帳面平手離場，但若連使費料實蝕約23萬元或4%。

青衣指標屋苑之一灝景灣亦錄蝕讓成交。中原高級資深分區營業經理黃淑賢表示，灝景灣第7座高層B室，實用700方呎，3房1套間隔，向荃灣西如心酒店，可望海景，原業主開價1160萬元，減價65萬元或約6%，以1095萬元成交，實呎15,643元，買家為外區換樓客。

灝景灣3房1095萬沽 3年實蝕逾一成

上述物業原業主在2021年1160萬元購入，3年來一直作收租用途，帳面蝕65萬元或約6%，若連使費料實蝕約132萬元或11%。

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