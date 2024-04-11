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新世界1.15億沽傲瀧一籃子物業

【明報專訊】新世界（0017）近年不時出售非核心資產，繼2月底以40.2億元向華懋集團出售荃灣愉景新城商場及停車場全部權益外，旗下西貢「明星盤」傲瀧，其商業部分連商業車位，上月亦以1.15億元售予申洲國際（2313）或相關人士。

資料顯示，上述成交物業，包括傲瀧商業部分及52個商業車位，其中舖位面積約2.15萬方呎，現由多個商戶租用，包括西餐廳及西式超市，有指單計舖位部分月租約35萬元，呎租約16元。該批物業買家以富貴星有限公司（Noble Star Corporation Limited）作登記，公司董事為申洲國際執行董事兼總經理黃關林。

大手客8430萬購南商金融中心3伙

另同系荔枝角道888號南商金融創新中心再錄成交。利嘉閣（工商舖）地產工商部分區董事文啟軒表示，南商金融創新中心錄大手客8430萬元購入3伙高層單位，建築面積共約5232方呎，呎價約16,112元。

皇后大道東舊樓放售 市值4年瀉四成

此外，雖然市况回穩，但部分市區重建項目市值仍遠低於數年前。高力表示，灣仔皇后大道東98號至108號 （104號3樓除外），現推出市場放售。據悉，物業市值約5億元，較2020年放售時市值約8.5億元低3.5億元或逾四成。

物業現時為4幢舊唐樓，屬區內少有可重建商住發展項目，總地盤面積約4870方呎。高力香港資本市場及投資服務物業重組服務董事吳嘉輝表示，皇后大道東屬灣仔區黃金地段，區內融合傳統建築及多個住宅及商業發展項目，興建中之合和中心二期大型會議酒店項目，與毗鄰合和中心互相連接，將提供約1000間客房，並設零售部分及綠化公園，項目落成後，預料將進一步促進區內商舖發展。

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