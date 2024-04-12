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PARK SEASONS均呎1.45萬 1房454萬起 首批138伙開價高同系2% 最快下周末開售

【明報專訊】美國減息預期雖然降溫，無阻港鐵（0066）新盤浪接浪登場，與會德豐合作發展的將軍澳日出康城PARK SEASONS（即第12B期），昨公布首張價單涉138伙，1房實用322方呎折實454萬元入場，折實均呎14,488元，較同系上月中開價、位於毗鄰的SEASONS PLACE（第12A期），首推130伙折實均呎14,188元僅高2.1%，反映發展商仍先求去貨為主。項目明日起收票，並向公眾開放尖沙嘴港威大廈示範單位，最快下周末首輪銷售。

明報記者 江俊洋

是次首批折實均呎約1.45萬元，進一步重返2020年3月推出的同系OCEAN MARINI、首批折實均呎14,688元水平。連同PARK SEASONS，今年2月底樓市「撤辣」後已有3個港鐵全新盤開價，其中上月中開價、港鐵與會德豐合作的SEASONS PLACE，至今累售558伙，套現約35.4億元。至於港鐵與長實（1113）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，亦已累沽約413伙，套現約75億元，兩盤於一個月內共售出約971伙，總吸金約110億元。

港鐵一個月內兩盤總吸金破百億

樓花期約20個月的PARK SEASONS ，提供685伙，形容是次開價為「壓軸復活價」的會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首批單位定價參考同系SEASONS PLACE，貼近SEASONS PLACE第4號價單折實均呎，故屬原價加推，但價錢與合理市場價格仍有5%至10%距離，若日後加推單位，會適當調整售價。談到美國6月減息機會降低，黃光耀認為，美國息口屬外圍因素，減息機會仍不明朗，料發展商整體取態會以量為先，維持以市價推售策略，預期本月全月一手市場錄逾2000宗，甚至近3000宗成交。

首批單位折實低於700萬佔86%

項目首張價單涉138伙，包括45個1房戶、93個兩房戶，實用322至496方呎，折實價454.1萬至734.3萬元，折實實呎13,969元至15,096元，以折實價計，全數單位低於800萬元，當中所有1房戶售價均低於500萬元；而118伙或86%低於700萬元。入場單位為第2A座11樓E室，實用322方呎1房戶，折實價454.1萬元、實呎1.41萬元；呎價最低為第2A座11樓C室，實用453方呎兩房連開放式廚房間隔，折實價632.8萬元、呎價13,969元。

發展商今次新增270天現金優惠付款計劃，連同120天、180天及360天現金優惠付款計劃，以及建築期付款計劃，項目共5個付款方法，而120天及180天成交期均有5%折扣，計及其他折扣優惠共7%，維持最高總折扣率12%，較建期付款最高折扣7%，兩者相差5個百分點。PARK SEASONS屬日出康城第12期中伙數最多項目（第12A、C期各有650伙）。翻查資料，會德豐2020年完成補價，當時市場消息指出，整個第12期補價為27.25億元，以可建樓面約96.11萬方呎計，折合每呎樓面補價2835元。

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