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朗賢峯上樓書 最快下周開示範單位

【明報專訊】鷹君（0041）與港鐵（0066）合作發展的何文田站朗賢峯，隨時成為PARK SEASONS後另一開價的港鐵站上蓋全新盤，該項目分兩期，即2A及2B期，發展商昨連環上載兩期之樓書，最快下周開放示範單位。

朗賢峯兩期均預計於明年3月底落成，樓花期長約11個月，2A及2B期共提供990伙。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目至今已收逾3000個查詢，除已上載樓書外，有機會於下周開放設於旺角朗豪坊的示範單位。梁續稱，實用介乎1271至1433方呎的4房雙套單位，全盤只有60伙，未來將以招標形式發售，並參考同區呎價可達3萬元以上的成交。Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤稱，項目4房大單位全部採用Miele廚具，以整個樓盤計，總零售價逾1.4億元。

大手客1.17億連掃帝景園兩伙

另啟德一帶多個樓盤再錄成交，華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟第1座25樓A室，實用2088方呎4房3套設計、連私人升降機大堂，以逾1.1466億元、實呎5.49萬元售出，項目自2022年底至今累售213伙、套現近86億元。嘉華國際（0173）營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明指出，該公司牽頭的啟德海灣，上月至今累錄約23宗成交、套現逾2.2億元，全數均為兩房戶型，當中逾80%買家為內地客或新香港人。

此外，恒地（0012）已屆現樓的啟德THE HENLEY系列迄今累售約986伙，吸金近100億元。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY開售至今共沽598伙，佔全盤1184伙中51%，吸金逾65.1億元，每伙平均成交價1089.2萬元、平均實呎約2.9萬元。新地（0016）拆售的中半山帝景園再錄大手成交，同一組買家以約1.17億元（連雙車位），購入第3座28樓A室、B室，兩伙同為實用1500餘方呎的3房戶（即總樓面3052方呎），實呎3.83萬元。

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