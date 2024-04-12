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佐敦舊樓改裝外勞宿舍 牀位月租3500元起

【明報專訊】佐敦樓齡達60年的華豐大廈日前發生奪命大火，成城中熱話，惟同區樓齡相若之永盛大廈則有單位改裝為新型外勞宿舍出租。過往曾改裝舊樓單位為學生宿舍及青年宿舍的安怡居，推出旗下第11個共居空間項目，位於佐敦道永盛大廈11至14樓，共設6個單位，每伙面積約640方呎，提供3間睡房及11個牀位，並設有客廳、3個共用浴室、洗衣機及基本煮食用具等設施，將提供每周一次清潔服務，每牀位月租約3500元起，即每個單位月租達3.85萬元。

首批20名租客上月入住

安怡居聯合創辦人及執行董事曾慧莉指出，項目主要租予公司作為員工宿舍，預計住戶以東南亞裔勞工為主，現已有兩伙租出，首批約20位租客上月下旬已入住，入住者主要從事服務及旅遊業，另有兩個單位將稍後完工，並已與商戶洽談租賃事宜。由於政府公布的外勞法定平均每人居住面積僅為36方呎，而項目的人均居住面積為58方呎，仍較法定要求高。

惟項目與華豐大廈相隔僅數分鐘步程，樓齡亦相近，曾慧莉表示，租用該廈單位作宿舍，主要由於大廈由單一業主持有逾半業權，故消防及保養較同區類似物業為佳，「這幾個單位原為劏房及太空倉，其中一個單位劏成約8個劏房，我們承租後拆去原本裝修再作設計，所以成本較高，回本期料達3年，比集團旗下其他青年宿舍約兩年半略長。」她又指出，大廈每年均會進行消防年檢，暫符合消防處的安全要求，並會限制住戶不可明火煮食。至於該公司旗下青年宿舍近一年之出租率則達100%，租金升幅亦貼近大市，按年升約4%。

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